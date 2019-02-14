GEÇİTKALE ELEKTİRK SANTRALİNE YILDIRIM DÜŞTÜ!

Giriş Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 10:26

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş, sosyal medya hesabından Geçitkale Eletrik Santrali’ne yıldırım düştüğünü ve bu yıldırımın da santralde yangına neden olduğunu duyurdu.

Geçitkale Belediyesi, Geçitkale İtfaiyesi ve Kıb-Tek’in müdahalesiyle olay büyümeden önlendi.

Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş’ın paylaşımı şu şekilde:

“Güne kötü başladık... Sabah 6.30 civarı Geçitkale Elektrik Santrali’ne yıldırım düşmesi sebebiyle santralda yangın çıktı. Geçitkale Belediyesi, Geçitkale İtfaiyesi ve Elektirik Kurumu’nun müdahalesiyle olası daha büyük bir tehlike bertaraf edildi. Tüm emekçi kardeşlerime teşekkür ederim...”