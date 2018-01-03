Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 18:36

Duygun Yarsuvat’ın kendisine yapılan ‘aday ol’ çağrılarına kulak asmamasını eleştiren Uluç, Dursun Özbek’e karşı tek aday; Mustafa Cengiz’e destek çıktı.

İşte Uluç’un yazısı…

GEL PİSLİĞİNİ TEMİZLE DİYENLERE KARŞI ÇIKTI

Duygun Yarsuvat, pisliğini temizlemeden kaçarak, Galatasaray camiasındaki saygın adının zerresine layık olmadığını kanıtladı. İki sene evvel son saatlerde eline tutuşturulan liste ile seçime giren, emir kulu kongreden oyları alıp başkan seçilen ve yüz yıllık Galatasaray’ı, o kongrede tanıdığı Dursun adlı kimsenin bilmediği kişiye bırakıp toz olan Duygun Yarsuvat nam zat, “Gel pisliğini temizle” diyenlere karşı çıktı ve eliyle getirdiği Dursun’a karşı, “Altı ay sonra kongre” koşulu ile Başkan adaylığını tüm ısrarlara rağmen reddetti.

PEK ÇOKLARINA GÖRE ‘SEMBOLİK’ ADAY AMA…

Oysa kazanması nerdeyse garantiydi. Şimdi meydan Dursun’a kaldı, görünüyor.. Bir yanda Derin Galatasaray.. Bir yanda köle Kongre ve Divan’la hem de.. “Ben hâlâ adayım” diyen ve başvurusunu yasal sürede yapan Mustafa Cengiz Dostum, pek çoklarına göre “Sembolik” giriyor seçime.. Benim aklım da öyle diyor ama, “Umut” var ya.. 100 yıllık şanlı, benzersiz ve emsalsiz tarih var ya!..

KULÜBÜ FENER’İN ŞAMAR OĞLANI YAPAN…

Bu kongrede o tarihe saygılı olmak geçmez mi acaba, güya Sultanili üyelerin aklından.. Bir kere de ömürlerinde, Liselerine ve Ali Sami Yen’e saygılı olmak, üç kuruş için Ali Sami Yen’in adı dahil, kulübün maddi, manevi tüm varlıklarını sattığı halde, borçları katlayan, her spor branşı ve kategorisinde kulübü Fener’in şamar oğlanı yapan (Yılın son Fener-Galatasaray maçında kadın basketçiler gene hezimete uğradılar. Fener ilk yarıda öyle ezdi ki, ikinci yarıda acıyıp vakit geçirdi. O daha da acı oldu, ama nerde Dursun?.)

DİREN MUSTAFA CENGİZ KARDEŞİM!

“Koşun gene Dursun’a oy verin” dememek için bu umudu, yanımda taşıyorum.. Son ana kadar, taşıyacağım.. Diren Mustafa Cengiz kardeşim.. En gerçek, en yürekli Galatasaraylı sensin.. Diren!..