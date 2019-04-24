“GELİN BİRAZ SAKİN OLALIM, HÜKÜMETE GÜVENELİM”

Giriş Tarihi: 24 Nisan 2019 Çarşamba 12:08

Sağlık Bakanı Besim, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, “hükümete karşı yürütülen algı operasyonlarının, sürekli muhalefetin hükümet olma çabasının sürdüğünü” ve “demokrasiye güvenerek insanların biraz daha sabırlı olması” gerektiğini vurguladı.

Besim, “demokrasinin saygı, güven ve sabır” olduğunu söyleyerek 15 ay boyunca ülkenin başına gelen felaketlerin ardı arkası kesilmediğini fakat hükümetin her şeye rağmen birbirine sıkı sıkıya bağlı kalabildiğini belirtti.

Besim’in paylaşımı şu şekilde:

“15 aydır benim de Bakanlar Kurulu’nda onurla Sağlık Bakanlığı görevini sürdürdüğüm 4 partili bir koalisyon hükümetini sürdürüyoruz. 15 ayda bir hükümetin başına gelebilecek her türlü felaketi yaşadık. Ekonomik krizler, seller, üst üste yaşanan seçimler. İstikrarı ve yol haritalarımızı alt üst eden olaylar.

Bunlar yaşanırken ben içinde bulunduğum kabinede hep bir kenetlenme, hiç yitirilmeyin bir saygı ve her geçen gün derinleşen bir sevgi gördüm, hissettim ve yaşadım.

En zor günlerde dinmeyen bir kaygı ve toplum gailesiyle ve de çok büyük bir iyi niyetle saatlere sığmayan Bakanlar Kurulu toplantılarına tanıklık ettim.

Kim ne derse desin her bakanın ekibiyle insan üstü büyük mücadelesine tanık oldum. Krizleri çözmek bir yana yapacak milyonlarca iş vardı. Onlarca yıl ötelenen bitirilmeyen, dokunulmayan yaşamsal işler.

Olmayan bir bütçeyi yeniden var edip toplumun önceliklerine kilitlenerek mutlaka yapılması gereken işler...”

“ALGI OPERASYONLARIYLA BİRÇOK YALAN YANLIŞ GIYBET MUHABBETLERİ BİTMEDİ”

“Biz böylesine büyük bir mücadele içindeyken, aslında yüreğimizi çıkarıp masaya koymuş hepimiz için çırpınırken; çevremizde sürekli bir dedikodu, ille de hükümeti çökertmek bozmak için algı operasyonları ve daha birçok yalan yanlış GIYBET muhabbetleri sürdü durdu.

Fakir, canıyla mücadele eden bir toplum varken, yapacak onca işe rağmen toplumda sürekli bir hükümet krizi yaratmaya çalışan gruplar ve algı operasyonları...

İlle de muhalefet hükümet olacak, Türkiye Cumhuriyeti onlara para verecek ve KKTC kurtulacak.

Peki ama bugüne kadar neredeydi bu vatansever süper becerikli ille de hükümet olmak isteyen muhalefet.”

“GELİN BİRAZ SAKİN OLALIM, HÜKÜMETE GÜVENELİM”

“Değerli dostlarım; bu ülkede çocuk yetiştiren gelecek bekleyen; toprağına kokusuna aşık güzel insanlar: hepimiz de biliyoruz ki; başarı çok çalışmaktır, hedefe kilitlenmektir, dünya örneklerinden ders almaktır, el ele vermek, kenetlenmektir ama bunların hepsinden de önemlisi İSTİKRARDIR.

Gelin biraz sakin olalım, hükümete güvenelim. Planlanan projelere şans verelim. Hükümet hükümetliğini yapsın, muhalefet de en yoğun şekilde muhalefet görevini. Bulunduğumuz konumu hazmedersek inanın ülkemiz, biz ve çocuklarımız kazanacak. Demokrasi ve gelecek aydınlanacak ve

zaman çok çabuk geçiyor eğer bu hükümet başaramazsa gelecek seçimlerde illa ki toplum gereğini yapacak.

AMA ne olur biraz

Sabır;

Güven;

Saygı...

Demokrasi böyle bir şeydir.

Sevgi ve saygıyla kalın.”