“GELİN TANIŞ OLALIM” YARIN AKŞAM GİRNE’DE…

Giriş Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 12:40

Müzikal, Yunus Emre’nin “Gelin tanış olalım/ İşi kolay kılalım/ Sevelim sevilelim/ Bu dünya kimseye kalmaz” dizelerinin kılavuzluğunda yol alıyor.

20 TL’den satışa sunulan biletler ve bilgi almak için Girne Belediyesi Danışma Masasına, 0392 815 21 19/101 ve Oda Tiyatrosu gişesine 0533 821 21 44 numaralı telefondan ulaşılabilir.

SEMİH ÇELENK: “ANADOLU'NUN SESİNDEN SÖZÜNDEN BİR CEVAP”

Oyunun metnini yazan ve yöneten Semih Çelenk, oyunun ülkenin ve dünyanın gündemini işgal eden şiddet ve empati yoksunluğuna Anadolu'nun sesinden sözünden bir cevap olduğunu söylüyor.

Semih Çelenk: "Gelin Tanış Olalım, Türkülerin yollarından geçerek, ezgilerin izlerini sürerek, aşktan ve hayattan, ayrılıktan ve vuslattan, sıla ve gurbetten, haktan ve hakikatten, dağların başından, suların kıyısından, ekinlerin içinden geçerek anlatıldı bu hikâye. Tanımadığımızla, düşman bellediğimizle tanış olalım diye…

Tanışalım, bakışalım, konuşalım, gönülden söyleşelim diye.Türkü söyleyelim, salınalım, oynayalım diye…

Kavilleşelim, yolda buluşalım, suyu ekmeği paylaşalım diye...

Türküler gibi çoğul, türküler gibi sıcak bir hayatımız olsun diye."

FIRAT TANIŞ: “GİRNE’DE OLACAĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM”

Oyunun uzun yıllardır kurduğu bir hayalin sonucu olduğunu ve iki yılı aşkın süredir yurtiçinde ve yurtdışında farklı sahnelerde oyunu sergilediklerini, turne kapsamında Girne’de olacakları için mutluluk duyduğunu söyleyen oyuncu Fırat Tanış, “Bu oyunun çağrısının dışında kalmak mümkün değil. Öncelikle kendinle ama sonra mutlaka karşındakiyle tanış olmayı, karşındakini hesaba katmayı, onu görmeyi öneriyor oyunumuz. Anadolu’nun yüzlerce yıllık kültüründen sözülmüş ezgilerin, sözlerin kılavuzluğunda.” diyor.

OYUNUN KİTABI İMZALANACAK

“Türkü Müzikali” olarak da adlandırılan oyunda Cem Erdost İleri bağlama, cura, kopuz ve vokalde, Sitar Sertaç Şanlı perküsyon ve vokalde, Mesut Ulusan kaval ve vokalde ve Mehmet Taylan Ünal ise kabak kemane, cura ve vokalde yer alıyorlar. Oyunun tonmeisterliğini Metin Bozkurt ve Alper Antmen dönüşümlü olarak sürdürüyorlar. Oyunun ışıkları Abdullah Uysal’a ait.

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan oyunun kitabı da Girne Turnesinde yazarı Semih Çelenk tarafından oyundan sonra imzalanacak.