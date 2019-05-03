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GENÇLİK DAİRESİ ORYANTİRİNG YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Gençlik Dairesi Gençlik Sosyal Destek Projesi (GESDEP) kapsamında Oryantiring yarışması düzenledi.

Giriş Tarihi: 3 Mayıs 2019 Cuma 08:45
GENÇLİK DAİRESİ ORYANTİRİNG YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Gençlik Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik’te, 27 Nisan’da  küçükler (7 – 15 yaş) ve büyükler (16 yaş ve üstü) olmak üzere iki  kategoride düzenlenen yarışma, Herkes İçin Spor Federasyonu iş birliği ile gerçekleştirildi.

Değirmenlik’te düzenlenen etkinliklerin sonuncusu olan oryantiring yarışmasının ardından, Gençlik Dairesi Müdürü Şifa Çolakoğlu yarışma sonucunda dereceye giren gençleri tebrik ederek kupalarını verdi.  

Şifaoğlu, proje süresince gerçekleştirilen etkinlere katılımları nedeniyle gençlere ve ayrıca ailelerine de teşekkür etti.

Yarışmada dereceye giren isimler şunlar:

Küçükler Kategorisi:“1. Müsteyde Özmatyatlı, 2. Ayten Öztümen, 3. Sılay Sultan Pınardan” 

Büyükler Kategorisi: “1. Tevfik Öztümen, 2. Yunus Emre Kaygısız, 3. Berke Yetişmiş”.

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