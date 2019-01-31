GERÇEKLER TOPLUMDAN SAKLANMAYA ÇALIŞILIYOR

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 12:03

Grip salgını yok diyenler bakanlıkta, bir binanın içinde yaşayanlardır” diyen SÇHB Başkanı Gardiyanoğlu, “Hekimlere göre salgın var. Çok yoğun geçirdiğimiz grip enfeksiyonlarını bir buçuk aydır vatandaş yaşıyor. Çoğunluğu domuz gribidir. Sıkıntı adının ne olduğu değil, insanların ne çektiği. Ateşler düşmüyor yan etkiler çıkıyor bence idareciler bazı gerçekleri toplumdan saklamaya çalışıyor. Bu sıkıntıyı zaten insanlar yaşıyor. Saklayamazlar” dedi.

MİKROPLARDA DİRENÇ Mİ GELİŞİYOR?

Program sunucusu Onurer’in “Mikroplarda direnç mi gelişiyor” şeklindeki sorusu üzerine konuşan Gardiyanoğlu, “Evet grip mikrobu kendini DNA’sı üzerinendeğişne bir mikrop. Biz bunda hekimlern payı yok mu? Var, Ailelerin var mı? Var. Gereksiz ilaç kullanımı vüirüslerin direnç kazanmasını sağlıyor. Kendini modifiye ederek geliyor ve ağır hissediliyor.Hepsini bir araya koyarsak bunları, tedbirleri almayan idareciler bence en büyük etken bence. Grip enfeksiyonlarını olacağı tarihler belli. Dünya Sağlık Örgütü bunu açıklıyor ama bizim KKTC dünyadan izole ya, işimize gelince her yerden izole oluyoruz. Güney Kıbrıs diyor ki 2 vakadan birisi domuz gribi” şeklinde konuştu.

“ŞUBAT TATİLİ GERİYE ÇEKİLSİN” AÇIKLAMASI… “BU BİZE HİÇBİR ŞEY KAYBETTİRMEZ”

SÇHB’nin geçtiğimiz günlerde yaptığı “Şubat tatili geriye çekilsin” şeklindeki açıklamasına değinen Gardiyanoğlu, “Önümüzdeki yıl şubat tatilini ve yaz tatilini öne alalım 1 hafta öne çekelim. Bunu 1-2 yıl deneyebiliriz. Hem çocukların sağlığı, hem ülke ekonomisi, hem hastanenin dolu taşması… Bunu rutin yaparsak çok başarılı olacağız. Bu bize hiçbir şey kaybettirmez” dedi.

SAĞLIK BAKANLIĞI NEDEN “BU BİR SALGINDIR” DEMEDİ?

Program sunucusunun Sağlık Bakanlığı neden “bu bir salgındır” demedi?şeklindeki sorusu üzerine konuşan Gardiyanoğlu, “Bence Sağlık Bakanlığı ipin ucunu kaçırdı. Bir inatlaşmamı oldu anamadım. Sanki Sayın Bakan bunu söylediğinizde üzerine alıyor, Sayın Besim Bakan oldu, partisi iktidara geldi, ülkede grip salgını patladı gibi hissediyor. Hayır bu dünyanın sağlık sorunu. Sıkıntı, sağlıktaki idarecilerin bunun tedbirini öncedeni boşverin, zamanında almamasından dolayı. Biz geçen gün açıklama yaptık, kendi kalktı ve dedi ki grip salgını yoktur, aynı basın toplantısında da hastanelere grip poliklinikleri kuruyorum dedi. Demek ki var; yoksa niye kurduk ki o zaman?” şeklinde soru yöneltti.

“BAKAN AKSİNİ İDDİA ETESE DE İLAÇ EKSİKLİĞİ VAR”

Sağlık Bakanı Filiz Besim’in aksini iddia ettiğini fakat ülkede ilaç eksikliği olduğunu belirten Gardiyanoğlu, “Kendisi yine aksini iddia ediyor ama grip ilaçları eczanelerde zor bulunuyor. Kendisi ilaç eksikliği yok diyor, doğru söylemiyor. İlaç eksikliği var. İstediği kadar inkar etsin, bu sıkıntıyı insanlar bire bir yaşıyor. Siz Bakanlık binasında etrafınıza 20 kişiyi alıp açıklama yaptığınızda insanlar size inanmıyor ki” dedi.

“MAĞUSA HASTANESİ BAŞHEKİMİ GÖREVDEN ALINDI”

Gazimağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Hakkı Serhat Tulay’ın ‘görevden alındığı’ yönündeki haberlere ilişkin konuşan Gardiyanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Önümüzdeki günlerde tartışmaya başlayacağız, Mağusa Hastanesi Başhekimi’ni görevden aldı. ‘Almadım, değiştirdim’ diyor, ‘zaten vekildi’ diyor ama bundan 5 gün önce bizim açıklamamıza paralel aynı gün Mağusa Hastanesi Başhekimi de hastaların yüzde 80’i domuz gribi oldu dedi, görevden alındı.”

(KIBRIS POSTASI)