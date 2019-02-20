GİFA'YI KURŞUNLAYAN ZANLI 3 AY YATACAK

Giriş Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 09:16

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, olayla ilgili bulguları aktardı. Aydın, 1 Şubat 2019 tarihinde Gifa Airways isimli işyerine 8 el ateş edip, Serkan Kısa’yı yaralayan Emre Yalçın’ın etki edebileceği tahkikatın tamamlandığını belirtti. Aydın, yurtiçi ve yurtdışından uzmanlık raporlarının beklendiğini söyledi. Aydın, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, meselenin ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)