GİRNE BELEDİYESİ ÇOCUK PARTİSİ DÜZENLEDİ

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 17:44

Girne Belediyesi’nin, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla 4-11 yaş arası çocuklara yönelik düzenlediği Yarıyıl Şenliği devam ediyor. Şenlik kapsamında, 9 Şubat Cumartesi Girne Bandabuliya’da Çocuk Partisi düzenlendi.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, “Eğitime Kısa Bir Mola” sloganıyla bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Yarıyıl Şenliğinde tüm çocukların güzel vakit geçirmelerini dileyerek onlara mesajlar verdi. Güngördü, çocuklardan çevrelerini temiz tutmaları, ailelerine, arkadaşlarına doğaya ve hayvanlara karşı saygılı ve sevgi dolu olmaları konusunda söz vermelerini istedi.



Güngördü, bundan sonra da belediye olarak çocuklara eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenleyeceklerini söyledi.

Yüz boyama etkinliğiyle başlayan Çocuk Partisinde çocuklar, palyaçolar ve sevimli maskotlarla birlikte çeşitli oyunlar ve yarışmalarla mutlu bir gün geçirdiler.

Etkinlikler, 12 Şubat Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi’yle devam edecek.