GİRNE BELEDİYESİ YARIYIL ŞENLİĞİ BAŞLIYOR!

Giriş Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 10:49

Girne Belediyesi, okulların yarıyıl tatiline girmesi nedeniyle çocuklar için birbirinden eğitici ve eğlenceli etkinlikler düzenledi.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgide, 5 Şubat 2019 Salı günü Bandabuliya’da Resim Atölyesi, 7 Şubat 2019 Perşembe günü Bandabuliya’da Seramik Atölyesi, 9 Şubat 2019 Cumartesi günü Bandabuliya’da Çocuk Partisi, 12 Şubat 2019 Salı günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Masal Atölyesi, 14 Şubat Perşembe günü Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Ritim Atölyesi yer alacak.

10:00-12:00 saatleri arasında ücretsiz gerçekleştirilecek etkinliklerde kullanılacak malzemelerin belediye tarafından temin edileceği, aynı zamanda, Girne Belediyesi tarafından etkinlikler sırasında çocuklara sürprizler ve çeşitli hediyelerin dağıtılması için hazırlıklar yapıldığı belirtildi.

GÜNGÖRDÜ: “TÜM ÖĞRENCİLERE İYİ TATİLLER DİLERİM”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, çocukların Şubat tatillerinde hem eğlenceli hem de eğitici saatler geçirmesi için her yıl olduğu gibi bu yıl da çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Güngördü, çocukların ders çalışmaya ve okula ara verdikleri bu günlerde kaliteli zaman geçirmesinin, sosyalleşmesinin önemine işaret ederek, bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine olumlu katkı sağladığına vurgu yaptı.

Güngördü, tüm öğrencilere iyi tatiller dileğinde bulunarak, tüm çocukları etkinliklere davet etti. Güngördü, etkinliklere gönüllü katkı koyanlara da teşekkür etti.