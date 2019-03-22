Ana Sayfa Kültür & Sanat GİRNE BELEDİYESİ'NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

GİRNE BELEDİYESİ'NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Girne Belediyesi, 21 Mart Dünya Şiir Günü nedeniyle Kıbrıs Türk Edebiyatının önemli isimlerinden araştırmacı yazar ve şair Neriman Cahit ile halk bilimcisi ve şair Mahmut İslamoğlu’nun onuruna şiir ve müzik dinletisi etkinliği düzenledi.

Giriş Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:05
GİRNE BELEDİYESİ'NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Geceye rahatsızlığı nedeniyle Neriman Cahit katılmazken, Mahmut İslamoğlu hazır bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan görsel sunum gerçekleştirildi. Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne bağlı Lirik Şiir Grubu’ndan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan şiirler okudu ve Hasan Günyüz müzik dinletisi sundu. Gecede ayrıca başkan Güngördü de şiir okudu.


GÜNGÖRDÜ: KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKTILAR
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, araştırmacı yazar, edebiyatçı, kadın hakları savunucusu, gazeteci ve öğretmen kimliğiyle tanınan Neriman Cahit’in çok sayıda kitabı yayınlanan ve ödülleri bulunduğuna dikkat çekti.
Başkan Güngördü, halkbilimci ve şair Mahmut İslamoğlu’nun ise uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda kültürümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığını ve bir çok ödüle sahip olduğunu vurguladı. Güngördü, aynı zamanda öğretmen olan İslamoğlu’nun Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında ilk onursal doktora alan edebiyatçı olduğuna dikkat çekerek, unutulmaya yüz tutmuş birçok edebi söyleyiş ve anlatımları araştırarak eserleştirdiğini kaydetti.

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

“ESKİ BİR FOLKLORCU OLARAK GURUR DUYDUM”

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık