GİRNE BELEDİYESİ'NDEN ANLAMLI ETKİNLİK

Giriş Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 19:05

Geceye rahatsızlığı nedeniyle Neriman Cahit katılmazken, Mahmut İslamoğlu hazır bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, etkinlikte, Kıbrıs Türk Yazarlar ve Şairler Birliği katkılarıyla hazırlanan Neriman Cahit ile Mahmut İslamoğlu’nun hayatlarını anlatan görsel sunum gerçekleştirildi. Kıbrıs Edebiyat Derneği’ne bağlı Lirik Şiir Grubu’ndan Yıltan Taşçı, Merter Refikoğlu ve Serkan Soyalan şiirler okudu ve Hasan Günyüz müzik dinletisi sundu. Gecede ayrıca başkan Güngördü de şiir okudu.



GÜNGÖRDÜ: KÜLTÜRÜMÜZE SAHİP ÇIKTILAR

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, araştırmacı yazar, edebiyatçı, kadın hakları savunucusu, gazeteci ve öğretmen kimliğiyle tanınan Neriman Cahit’in çok sayıda kitabı yayınlanan ve ödülleri bulunduğuna dikkat çekti.

Başkan Güngördü, halkbilimci ve şair Mahmut İslamoğlu’nun ise uluslararası kongre, seminer ve sempozyumlarda kültürümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde tanıttığını ve bir çok ödüle sahip olduğunu vurguladı. Güngördü, aynı zamanda öğretmen olan İslamoğlu’nun Kıbrıs’ta Halkbilimi alanında ilk onursal doktora alan edebiyatçı olduğuna dikkat çekerek, unutulmaya yüz tutmuş birçok edebi söyleyiş ve anlatımları araştırarak eserleştirdiğini kaydetti.