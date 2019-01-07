GİRNE BELEDİYESİ'NDEN TÜRK OCAĞI'NA KATKI

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 20:01

Girne Belediyesi ile Türk Ocağı Limasol (TOL) Spor Kulübü arasında kulübe otopark verilmesi için bir protokol imzanladı. Protokole, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile TOL Başkanı Şükrü Karakaya imza koydu. Atılan imzaların ardından taraflar hayırlı olmasını diledi.

Güngördü: Spora katkımız sürecek

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, sağlıklı bireyler yetişmesi için sporun desteklenmesi gerektiğini belirterek, belediye sınırları içindeki spor kulüplerine her ay düzenli olarak maddi yardım yaptıklarını söyledi. Nidai Güngördü, bazı spor kulüplerine gelirlerini artırması için geçmişte otopark verildiğine dikkat çekerek, TOL’dan gelen talep doğrultusunda belediye meclisi kararıyla Girne Belediyesi Turizm Parkı yanındaki otoparkın kullanımının kulübe verildiğini kaydetti. Güngördü, spor kulüplerine katkılarının süreceğini sözlerine ekledi.

Karakaya: Gelirlerde artış yaşanacak

TOL Başkanı Şükrü Karakaya ise otoparkın kullanımının alınmasının ardından kulübün gelirlerinde artış yaşanacağına dikkat çekerek, kulübe maddi ve manevi destek veren Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ile meclis üyelerine yönetim kurulu adına teşekkürlerini sundu.