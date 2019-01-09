GİRNE BLD. KÖPRÜLÜ SOKAK’TA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 15:06

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullananların dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaklaşık 23-25 yıl önce yolun tamir edilerek doğusuna bir perde duvarı yapıldığını, ancak son yağan şiddetli yağışlarda batıda çevre duvarı olmadığı için yolun ciddi hasar gördüğünü söyledi.



Güngördü, yaptıkları incelemeler sonucunda yolun acilen tamirinin gerektiğini tespit ettiklerine dikkat çekerek, bu konuda çalışma başlattıklarını belirtti.