Ana Sayfa Gündem GİRNE BLD. KÖPRÜLÜ SOKAK’TA ÇALIŞMA BAŞLATTI

GİRNE BLD. KÖPRÜLÜ SOKAK’TA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Girne Belediyesi ekipleri, Zeytinlik’i çevre yolu üzerinden hem Girne merkeze, hem de Alsancak’a bağlayan Köprülü Sokak üzerinde perde duvarı yapım çalışmalarına başladı.

Giriş Tarihi: 9 Ocak 2019 Çarşamba 15:06
GİRNE BLD. KÖPRÜLÜ SOKAK’TA ÇALIŞMA BAŞLATTI

Girne Belediyesi’nden yapılan açıklamada, çalışmalar süresince bu yolu kullananların dikkatli olmaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları çağrısında bulunuldu. 
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, yaklaşık 23-25 yıl önce yolun tamir edilerek doğusuna bir perde duvarı yapıldığını, ancak son yağan şiddetli yağışlarda batıda çevre duvarı olmadığı için yolun ciddi hasar gördüğünü söyledi.

 
Güngördü, yaptıkları incelemeler sonucunda yolun acilen tamirinin gerektiğini tespit ettiklerine dikkat çekerek, bu konuda çalışma başlattıklarını belirtti.

 

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İDARİ, KAMU VE SAĞLIK İŞLERİ KOMİTESİ TOPLANDI

Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık