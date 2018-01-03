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Girne bölgesinde yarın bazı bölgeler elektrikler kesilecek

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 12.00 saatleri arasında, Girne Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Hasan Uzun Petrol’ün güney kısmındaki (dağ kısmı) yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.

Giriş Tarihi: 3 Ocak 2018 Çarşamba 22:07
Girne bölgesinde yarın bazı bölgeler elektrikler kesilecek

GİRNE BÖLGESİNDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 – 12.00 saatleri arasında, Girne Batı Çevre Yolu üzerinde bulunan Hasan Uzun Petrol’ün güney kısmındaki (dağ kısmı) yerleşim yerlerinin elektrik enerjisi kesik olacak.   Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

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