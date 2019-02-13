GİRNE KAYMAKAMLIĞI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2019 Çarşamba 20:37

Girne Kaymakamlığı bugün öğle saatlerinde, Girne Kenti’nin belirli bölgelerinde denetim gerçekleştirdi. Kaymakamlığın öncelikle uyuşturucu ve bağımlılık yaratan maddelere karşı başlattığı operasyonlara, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu bizzat katıldı, kaymakamlık görevlileri yanında, Çalışma Dairesi Girne Şubesi, Girne Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi, Girne Emniyetinden CÖŞ ve narkotik birimleri de destek verdi.

KAYMAKAM BİZZAT KATILDI

Girne Kaymakamı Sinan Güneş’in de bizzat katılarak katkı koyduğu opersayonlara, Beycanlar Çarşısı diye bilinen bölgede bulunan, cafe, internet cafe ve marketler denetlendi. Denetleme içerisinde, ülkede izinsiz bulunan kişiler, internet cafelerde işletme hassasiyeti ve dikkat edilecek konular hakkında işletme sahiplerine bilgiler aktarıldı ve uyarıldı.

BALİ TARZI YAPIŞTIRICI MARKETTE BULUNDU

Denetimler esnasında bir markette satışa sunulanve Hasan Karaokçu’nun dikkatini çeken bali tarzı bir yapıştırıcının faturalarının olmadığı ortaya çıkınca Girne Belediyesi zabıtaları yapıştırıcıları müsadere altına aldı ve market hakkında işlem başlattı.

Girne Kaymakamı yapılan denetimler hakkında da basına şu bilgileri verdi;

CAYDIRICI VE ÖNLEYİCİ ETKİLER ORTAYA ÇIKACAK

Bugün Girne İlçemizde uyuşturucu ile mücadele kapsamında bir takım denetimler gerçekleştirdik. Bunu önümüzdeki günlerde de sıklıkla gündüz ve gece şeklinde devam ettireceğiz. Bu denetimlerde, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu’nun, yine diğer kurum ve kuruluşların personel desteği vererek katılması bizleri son derece mutlu etmiş ve güç vermiştir. Denetimlerde hedefimiz, öncelikle caydırıcı ve sonrası önleyici etkilerin olacağı bu denetimleri ileriki günlerde de basına haber vererek ve basının da katılımıyla sürdüreceğiz.

Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu, Girne Kaymakamlığı’na bu operasyonlar için teşekkür ettiğini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü;

GECE DENETİMLERİNE BAŞLAYACAĞIZ

Bu gibi denetimler bizim çocuklarımızı ve gençlerimizi koruma adına çok önemli bir çalışmadır. Sayın Başbakanımız ve İçişleri Bakanımızın da bu konuda çok ciddi hassasiyeti vardır. Bu tarz denetimleri bir süre ara vermemizin ardından bazı maddeler konusunda yine sıkıntılar yaşandığınını görmekle birlikte, Sayın Başbakan ve İçişleri Bakanımızın talimatları doğrultusunda tekrardan bu denetimleri başlattık. Bu denetimlerde kaymakamlığımız, polisimiz, belediyemiz ve ilgili sosyal hizmetler dairesi ve çalışma dairesi personeli de bizim yanımızda ve destek vermek suretiyle katkılarını sürdürüyorlar. Yaptığımız denetimlerde bazı konularda hala daha sıkıntıların yaşandığını gördük. Amacımız ceza kesmek değil işletme sahiplerini yasalara uyumlu olarak çalışmalarını sağlamak. Özellikle eğlence mekanlarına da önümüzdeki günlerde gece saatlerinde denetimler yaparak buraların da kontrolünü sağlamak istiyoruz.