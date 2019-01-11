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GİRNE TURİZM LİMANI’NDA YARIM KİLO EROİN!

Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir kişinin üzerine yarım kilo eroin olduğuna inanılan madde bulundu; polis üzerine uyuşturucu bulunan kişi ile konuyla bağlantısı olan 2 kişiyi tutukladı.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 12:03
GİRNE TURİZM LİMANI’NDA YARIM KİLO EROİN!

olisten yapılan açıklamaya göre,  dün saat 08:45 sıralarında, Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan C.E.’nin (E-38) üzerinde polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık yarım kilo ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Yürütülen ileri soruşturmada; mesele ile  bağlantısı olduğuna inanılan M.Ö.S.’nin (E-35) üzerinde ve ikametgahında yapılan aramada, toplam 200 mlgr ağırlığında kokain türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık yarım gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde;  S.Ö.’nün (E-36) ikametgahında yapılan aramada ise 9 mm çapında 2 adet canlı mermi bulunarak emare olarak alındı. 3 zanlı da tutuklandı.

 

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