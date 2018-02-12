Girne'de bıçaklı saldırı

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2018 Pazartesi 21:31

Bıçaklı saldırgan 3 gün tutuklu kalacak

Evrim Kamalı Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de dün gece yarısı meydana gelen olayda tartıştığı bir şahsı ellerinden bıçakla yaralayan Fatih Aksak, gözaltına alındı.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı bugün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturmayı yapan polis, Fatih Aksak’ın 12 Şubat 2018 saat 03.00 sıralarında Girne’de sokakta tartıştığı Ercan Bilim’i henüz tespit edilemeyen bir bıçakla el ve parmaklarını keserek yaraladığını söyledi.

Zanlının aynı saatlerde tespit edilerek gözaltına alındığını, olayda kullanılan bıçağın ise henüz bulunamadığını belirten polis, alınacak ifadeler, kayıp emareler olduğunu ifade ederek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi onaylarken söz hakkı alan zanlı, “İki kardeş bana saldırdı. Ben bir şey yapmadım. Ortada bıçak yok. Onlar ellerini camlara vurup kesti. Ben engelliyim, ne olur beni hücreye koymayın ”dedi.