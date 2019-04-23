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GİRNE'DE KANUNSUZ TABANCA TAŞIMA

Girne’de kanunsuz tabanca taşıma suçundan dolayı tutuklanan Aydın Ildız, dün teminat talebi ile Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 09:06
GİRNE'DE KANUNSUZ TABANCA TAŞIMA

Polis memuru Ömer Yavuz, 13 Nisan 2019 tarihinde saat 00.55 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir otelin ön kısmında olduğu esnada tasarrufundaki tabancayı doldur boşalt yaptığını söyledi. Polis, bu esnada zanlının 9 mmlik bir adet boş kovanı yere düşürdüğünü ifade etti. Aynı gün yapılan soruşturma neticesinde zanlının tespit edildiğini, evinde arama yapıldığını kaydeden Yavuz, yapılan aramada 9 mm çapında tabanca ile içerisinde 12 adet canlı takılı şarjör bulunduğunu belirtti.
Polis, yapılan balistik incelemede tabancanın herhangi bir olayda kullanılmadığını söyledi. Yapılan soruşturmada zanlının 17 Aralık 2018 tarihinde 30 günlük vize ile ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini kaydeden Yavuz, o günden sonra çıkış yapmayarak kaçak duruma düştüğünü söyledi. Yavuz, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.
Yargıç Meltem Dündar, zanlının tutuklu yargılanmasına ve 45 gün aşmayacak bir süre ile cezaevine gönderilmesine emir verdi.

(STAR KIBRIS)

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