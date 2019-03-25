GİRNE'DE SİVRİSİNEK ALARMI!

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:29

Girne bölgesinin önceki yıllara göre oldukça fazla yağış almasıyla su birikintileri ve sulak alanlar çoğaldı. Fazlalaşan sulak alanlar nedeniyle sivrisinek ve haşerelerin sayısında ciddi bir artış beklenirken, temizlik ve sağlık şube ekipleri ilaçlama çalışmalarını etkin ve hızlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Havaların ısınmasıyla birlikte sıklaştırılan ilaçlama çalışmaları başta; fotoseptik çukurları, sazlık alanlar, dere kenarları ve sulak alanlarda yapılıyor. Doğal dengenin korunmasına özen gösterilerek yürütülen ilaçlama çalışmalarında çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyen biyolojik ilaçlar kullanılıyor.

Girne bölgesi belediyeleri sivrisinek ve haşerelere karşı yürüttükleri mücadele konusunda Girne Postası’na açıklamalarda bulundu…

AKBALIKÇI: “İLAÇLAMA ÇALIŞMALARINA 90 BİN TL BÜTÇE AYRILDI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Dikmen Belediyesi Temizlik Şube Amiri İbrahim Akbalıkçı, Dikmen’de sağlık ekiplerinin sinek ve haşereye karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürdüğüne işaret etti. Larva ilaçlamasının normal koşullarda hava sıcaklığı 12 dereceye yükseldiğinde yapıldığını söyleyen Akbalıkçı, Aralık ayında yaşanan sel felaketi nedeniyle sulak alanların arttığını bu nedenle ilaçlama yapmak için sıcaklığın yükselmesini beklemediklerini vurguladı. Belediyenin sivrisinek ve haşerelere karşı mücadele için ayırdığı bütçenin normalde 30 bin TL olduğunu belirten Akbalıkçı bu yıl ise ilaçlama çalışmalarına şimdiden 90 bin TL ayrıldığını söyledi. Organik ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdüklerini vurgulayan Akbalıkçı, vatandaşlardan da yaşadıkları alanlarda su bırakmamaya dikkat etmesini istedi. İnşaat alanlarında su bırakılmaması gerektiğini söyleyen Akbalıkçı, bahçelerinde havuz olan vatandaşların da mutlaka ilaçlama yapması gerektiğini, kendi imkanları ile yapamıyorlarsa belediyeye başvurmalarını istedi.

KAVUNOĞLU: “SAĞLIK BAKANLIĞI’NDAN İLAÇ TAKVİYESİ BEKLİYORUZ”

Lapta Belediyesi Temizlik Şube Amiri Mehmet Kavunoğlu ise yaptığı açıklamada, özellikle yerleşim yerlerinde sivrisinek ve haşerelerle mücadele verdiklerini bildirdi. Bu yıl yaşanan sel felaketi nedeniyle sulak alanların arttığına işaret eden Kavunoğlu, asıl sorunun akarsuların durduğu zaman başlayacağını kaydetti. Sulak alanlarda etkin bir şekilde larva mücadelesi yapıldığına değinen Kavunoğlu, Sağlık Bakanlığı’ndan ilaç yardımı beklediklerini söyledi.

GİRNE BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK

Girne Belediyesi’nden alınan bilgiye göre ise bahar ayının kendisini göstermesiyle beraber sivrisineklerle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. İlaçlamaların özellikle sulak, bataklık ve sazlık alanlarda yapıldığı belirtilirken, detaylı ve titizlikle yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam edeceği aktarıldı.

ÖZBİRİM: “ÇALIŞMALAR GEÇEN YILA GÖRE 2 KAT ARTTI”

Alsancak Belediyesi sağlıktan sorumlu zabıta Enver Özbirim, sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışmalarının geçen yıla göre 2 kat daha fazla olduğunu belirtti. Alsancak bölgesindeki mevcut su birikintilerinin hızla ilaçlandığını kaydeden Özbirim, ilaçlama çalışmalarının kimyasal değil biyolojik ilaçlarla yapıldığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı’na Alsancak bölgesindeki dere yatakların ilaçlanması konusunda çağrıda bulunan Özbirim, “Dere yatakları devletin elindedir, konuya devletin de el atması lazım” dedi.

ÇATALKÖY BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR

Çatalköy Belediyesi Temizlik Şubesi’nden alınan bilgide, yılın 12 ayı sineklerle mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü öğrenildi. Çatalköy Belediyesi larva ve haşare mücadele programı çerçevesinde; özelikle logar ve sulak alanlarda ilaçlama çalışması gerçekleştiriyor. Havaların ısınmasıyla birlikte sivrisineklerin şimdiden artış göstermeye başladığı bildirilirken, çevreye ve diğer canlılara zarar vermeden biyolojik ilaçlamanın yapıldığı kaydedildi.

ORÇAN: “HER MEVSİM MÜCADELE DEVAM EDİYOR”

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan ise konuyla ilgili Girne Postası’na yaptığı açıklamada, bu yılın geçen yıllara göre yağışlı geçmesinin önceden beklendiğini ve sivrisineklerle mücadele konusunda gereken önlemleri önceden almaya başladıklarını söyledi. Orçan sivrisinekle mücadele çalışmalarını yılın her mevsimi gerçekleştirdiklerini vurgulayarak havaların ısınmasıyla ilaçlamaların yoğunlaştığını kaydetti.

(K.POSTASI)