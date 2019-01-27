GİRNE’DE TURİZMDEKİ YERLİ İŞ GÜCÜ KONUŞULDU..

Giriş Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 09:44

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeler ve sektör temsilcileri konuşma yaptı.





ATAOĞLU: “BAFRA-MAĞUSA ARASINDA GEMİ SEFERLERİ BAŞLATILACAK”



Toplantıda ilk konuşmayı yapan Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bu toplantıların sektör temsilcileri ve turizmcilerle her ay bir defa yapılacağına dikkat çekerek, amaçlarının turizmin bu denli büyümesiyle ülkeye gelen turist sayısının artması ve yerel istihdamla yerli ürünlerin tüketiminin arttırılması olduğunu kaydetti.



Ataoğlu, bakanlık olarak temel hedeflerinin de kitle turizmi yanında alternatif turizm türlerini geliştirmek olduğunun altını çizerek, yerli istihdamı arttırmak adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile çalışmalar başlattıklarını belirtti.



Bafra bölgesinde yapılacak yenilikleri de anlatan Ataoğlu, Bafra’da konaklayan turistlerin şehre daha kolay ulaşabilmesi adına Bafra-Mağusa arasında gemi seferleri başlatılacağını söyledi.



Ataoğlu, hedeflerinin ülkenin turizm gelirlerini artırmak olduğunu da kaydederek, THY ile işbirliğinde yeni destinasyonlar üzerinde çalışmalarını tamamladıklarını kaydetti.





ÇELER: “KKTC VATANDAŞLARININ MAAŞLARINA EK”



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zeki Çeker de, bakanlık olarak Turizm Bakanlığı ile turizm sektöründe KKTC vatandaşlarının istihdamı konusunda ciddi bir çalışma sürdürdüklerini ifade etti.



Turizmde yerel iş gücünü artırmak için gençleri teşvik edip, iş güvenliğini sağlamanın da görevleri olduğunun altını çizen Çeler, yapılan tüzük değişikliğiyle turizmde çalışan veya yeni istihdam edilecek KKTC vatandaşlarının maaşlarına ek 750 TL verileceğini anlattı.





ŞAHALİ: “TARIMSAL SANAYİNİN YURT İÇİNDEKİ KONUMUNU YÜKSELTMEK ANA HEDEF”



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali de konuşmasında, tarımsal üretimin önemine vurgu yaptı ve tarımsal sanayinin yurt içindeki konumunu yükseltmenin ana hedefleri olduğunu vurguladı.



Üretim imkanlarını artırmak istediklerinin altını çizen Şahali, süt sanayinin önemi üzerinde durdu.



Şahali “Süt sanayini geliştirmek istiyoruz. 450 ton sütün ancak 250 tonu yurt içinde değerlendiriliyor. Bunu geliştirmemiz lazım” dedi.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üreticisinin süt ürünlerinde Türkiye ile rekabet etme gücünün son derece düşük olduğunu da belirten Erkut Şahali, “Eğer kalite sorunu varsa bunu aşmak da mümkündür. İhracat olanaklarını artırmamız gerekiyor. Turizm endüstrisinin ihtiyaç duyduğu ürünleri üreticimiz üretecek kapasitedir” diye konuştu.



Günün sonunda kar etmenin ana hedef olduğunu, bu nedenle yükümlülük altına girmek gerektiğini söyleyen Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, bundan dolayı toplantıyı çok önemsediğini anlattı.



Tarımsal üretimin devamlılığının altını çizen Şahali, yaklaşık 50 bin nüfusun tarımdan gelir elde ettiğini ve bundan dolayı da sektörün geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.





NAMİ: “ENERJİ MALİYETLERİNİN DÜŞMESİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”



Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami de, iş camiasının bir araya gelmesinin öneminde dikkat çekerek, bu toplantıların devam etmesi temennisinde bulundu.



Bakanlık olarak enerji maliyetlerinin düşmesi için çalıştıklarını ifade eden Bakan Nami, 2-3 yıl içerisinde daha düşük enerji maliyetlerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini kaydetti.



Nami, yerli ürünlerin daha fazla tüketilmesi konusuna da değinerek, bunun için üretim kalitesi ve istikrarın sağlanması gereğine dikkat çekti.



Üretim kalitesi ve istikrarının sağlanması için sanayicilerin ve işadamlarının desteklenmesi gerektiğini ve bakanlığa bağlı kurumların bu hedef doğrultusunda çalıştığını kaydeden Nami, yerli ürünlerin Türkiye’nin her tarafına ulaşması için de Türkiye’deki muhatapları ile görüşmeler yaptıklarını ve 2019’da bu konuda somut adımlar atacaklarını vurguladı.



Nami, gereksiz bürokratik adımların ortadan kaldırılması için çalıştıklarını da ifade ederek, ithal ve ön izinleri mercek altına aldıklarını kaydetti.





ÖZYİĞİT: “YEREL ÜRETİM VE İSTİHDAMIN DESTEKLENMESİ İÇİN EĞİTİM BACAĞI OLARAK ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPTIK”



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit ise, yerel üretim ve istihdamın desteklenmesi için eğitim bacağı olarak üzerlerine düşeni yaptıklarını belirtti.



Mesleki teknik eğitim ve yüksek öğrenimde, sektörde ihtiyaç olan bölümlere burs verdiklerini belirten Özyiğit, önemli olan bu öğrencilerin mezun olduktan sonra istihdam edilmelerini sağlamak ve verilecek desteklerle önlerini açmak olduğunu kaydetti.



Güzelyurt, Beyarmudu, Karpaz ve İskele’deki okullarda mesleki eğitim için belediyeler, kurumlar ve üniversitelerle işbirliği içinde çalıştıklarını ifade eden Özyiğit, katılımcılardan beklentilerinin, ihtiyaçları doğrultusunda görüş ve önerileri iletmeleri ve bakanlığın gerekli bölümleri açabilmesi olduğunu belirtti.





ERHÜRMAN: “YÜZDE 20’LİK YERLİ İSTİHDAM YAPILMASI YETERLİ DEĞİL"



Toplantıda son konuşmayı yapan Başbakan Tufan Erhürman da, ülke ekonomisindeki açığın kapatılmasına en büyük katkıyı turizm ve eğitim sektörlerinin sağladığını söyledi.



Turizm sektörünün öncülüğünde tarım ve sanayi gibi sektörlerin de gelişmesiyle yerli istihdam ve yerli ürün tüketiminin artacağına dikkat çeken Erhürman, “Böylesi öncü bir sektörde sadece yüzde 20’lik yerli istihdam yapılması yeterli değildir” dedi.



Erhürman, yerli ürünlerdeki tüketimin de yüzde 15 oranında olduğunu ve bu rakamın daha da yukarılara çekilmesi gerektiğinin altını çizerek, bu toplantının amacına ulaşması için nasıl bir sonuç çıkması gerektiğini anlattı.



Tufan Erhürman, “Bu toplantının amacına ulaşması için 2019’daki yüzde 20’lik yerli istihdam 2020’de yüzde 25’e ve yüzde 15 olan yerli ürün tüketiminin de yüzde 30’lara çıkması gerek” dedi.