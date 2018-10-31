GÖNYELİ’DE CİNAYET

Giriş Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 13:38

Gönyeli'de Akgünler Sokak üzerinde bulunan bir ikametgah içerisinde, günlük ev işlerinde çalışmakta olan 45 yaşındaki Gülbahar Ulutan'ın henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı Fatih Çıkrıkçı tarafından vücudunun muhtelif yerlerinden bıçaklandı.

Ulutan'ı bıçaklayarak öldüren kişinin Fatih Çıkrıkçı olduğu belirtilirken, Ulutan'ın kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Ulutan'ın iki çocuk annesi olduğu kaydedildi.



Zanlı Fatih Çıkrıkçı halen polis tarafından aranıyor. Polis, olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.