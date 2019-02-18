Ana Sayfa Gündem GÖNYELİ'DE YANGIN

GÖNYELİ'DE YANGIN

Gönyeli'de Büyükayı Sokak üzerinde, Alpay-9 apartmanının üst katında bir yangın meydana geldi.

Giriş Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 08:48
GÖNYELİ'DE YANGIN

  Bugün saat 18:00 sıralarında, Gönyeli'de Büyükayı Sokak üzerinde, Alpay-9 Apartmanı İsa Üçler'e ait ikametgahın balkon kısmına bırakılan sönmemiş kömürlerin alevlenerek orada bulunan eski gazeteleri tutuşması neticesinde bir yangın meydana geldi. 

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu ikametgahın balkon kısmında bulunan derin dondurucu, malzeme dolabı, yakacak odunlar, balkonun çatısı ve sanwich panel kısmı ile adet kapı yanarak hasar gördü. 

Polisin soruşturması devam ediyor..

(K.POSTASI)

YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

İSKELE'DE TRAFİK KAZASI
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık