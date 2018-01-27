Giriş Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 18:26

Sarı Cuma’ etkinliği camiayı birleştirdi. Düne kadar en yüksek günlük satışı 2 milyon TL olan GS Store, dün 24 saatte 8 milyon TL’ye ulaştı

Galatasaray Store, dün tarihi bir gün yaşadı. Taraftarın başlattığı ‘YellowFriday’ (Sarı Cuma) kampanyası, camiayı birleştirirken, rekor ilgiyle karşılaştı. Türkiye’deki 94 Galatasaray Store’da özel indirimler yapıldı. Bazı mağazalar gece 24:00’e dek açık kaldı. Başkan Mustafa Cengiz de Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray Store’dan 5 bin liralık alışveriş yaptı. Şampiyonluk günleri dahil en yüksek günlük cirosu 2 milyon TL olan GS Store, dün 24 saatte 8 milyon liraya yakın ciro yaptı. Yüzde 50 indirimle satılan Metin Oktay tişörtleri kapışıldı. Bülent Korkmaz, Necati Ateş, Işıl Alben, futbol takımı teknik heyeti ve futbolcular kampanyaya destek verirken, resmi siteden fotoğrafları da paylaşıldı.

GÖREV DAĞILIMI YAPILDI

Galatasaray’ın yeni yönetimde görev dağılımı yapıldı. İkinci başkanlığa Ahmet Şenkal, başkan yardımcılıklarına Adil Araboğlu ve Ünal Çeviköz getirildi. Voleybol Okan Böke’ye, basketbol ise Erol Özmandıracı’ya emanet edildi.

MAİCON İÇERİ, DENAYER DIŞARI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kayseri’de 3-1 kazanan takımı bozmayı düşünmüyor. Bugün oynanacak Osmanlıspor maçında cezası biten Maicon’a Denayer’in yerinde görev vermeye hazırlanan Terim’in sakatlığı geçmesine rağmen Gomis’i kulübede oturtup ilk 11’de yine Eren’i oynatacağı gelen haberler arasında.