Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 18:12

Başbakan Erhürman, KTBK Komutanı Tümgeneral Yıldırım’ı Kabul Etti

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti.

Başbakan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’ı kabul etti. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Barış Kuvvetleri Komutanlığı olarak Başbakan Erhürman ve yeni hükümetle görev yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, yeni görevinde Başbakan Erhürman’a başarılar diledi.

Yeni hükümetin zor bir dönemde göreve geldiğini, koalisyonları yürütmenin zor olduğunu ifade eden Yıldırım, koalisyonu bir arada tutacak her şeyin mevcut olduğuna, zorlu sürecin geçeceğine ve yeni hükümetin en güzelini başaracağına inanç belirtti. Başbakan Tufan Erhürman da, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’nın kendileri için son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, bugüne kadar KTBK ile birçok noktada görüş alışverişinde bulunduklarını, bundan sonra da çok verimli bir işbirliği içinde çalışacaklarını söyledi.

Ülke ve toplumun neye ihtiyacı varsa bunların üstesinden birlikte gelineceğine inanç belirten Başbakan Erhürman, “Burada bulunmanız bizim için büyük bir şans. KTBK ile yapacağımız çok güzel işler var” dedi. Görüşmede, Tümgeneral Yıldırım, Başbakan Erhürman’a plaket de takdim etti.