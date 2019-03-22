GÜBRE FABRİKASINDA PATLAMA: 44 ÖLÜ, 640 YARALI

Giriş Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 16:10

Patlamada, en 44 kişi yaşamını yitirirken, 640 kişi hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından fabrikada yangın çıktı. Patlamanın 2,2 büyüklüğünde bir yer sarsıntısına neden olduğu açıklandı.

Bu olay, şu ana kadar Çin'de 2015 yılından bu yana meydana gelen en büyük endüstriyel kaza oldu.

2015 yılında Tianjin kentinde bulunan bir kimya deposunda iki patlama olmuş ve 160 kişi hayatını kaybederken, 1000'den fazla insan da yaralanmıştı.

Resmi haber ajansı Şinhua, hastaneye kaldırılanlardan 32'sinin durumunun kritik olduğunu, 58'inin de ağır yaralandığını duyurd