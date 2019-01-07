GÜÇ-SEN,YAPILAN ZAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Giriş Tarihi: 7 Ocak 2019 Pazartesi 12:58

Güç-Sen Başkanı Derviş Dağman yazılı açıklamasında, zamların 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren oransal olarak yüzde 30 olduğuna işaret ederek, “Ekonomik kriz nedeniyle dar boğaza giren, zamlarla ne yapacağını şaşıran vatandaşın; ailesine yetemez noktasında iken devlete ödemesi gereken bu harçları nasıl ödeyeceği tarafımızdan merak konusudur” dedi.

Dağman, özel sektörde çalışan dar gelirli insanların bu rakamları ödeyemeyeceğinin net olduğunu ifade ederek, “Hayat Pahalılığı konusu ile ilişkilendirilen bu artışın insanımızı çökme noktasına getireceği kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

Hükümeti “bir taraftan verirken almayı da ihmal etmemekle, dahası verirmiş gibi yapıp aslında fazlasıyla almakla” suçlayan Dağman, “hükümeti takdire şayan performansından ötürü tebrik ettiklerini” söyledi

Dağman, yaşanan adli suç vakalarındaki artışın esas sebebinin ekonomik olduğunu savundu.

