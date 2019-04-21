GÜNDÜZ’DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI...

Giriş Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 15:54

UBP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan UBP Milletvekili Gündüz, aylarca Meclis kürsüsünden limanların, liman çalışanlarının ve kılavuz kaptanların yalnız kaldıklarını, 24 saat hizmet vermelerine rağmen hükümetin hiç bir yetkilisinin bu emekçilerin sorunlarına eğilmediğini dile getirdiğini kaydetti.

Gazimağusa ve Girne Liman başkanlıkları personelinin ne yazık ki Ocak ayından bu yana gece gündüz çalışmalarına karşılık ek mesailerini alamadıklarını ifade eden Gündüz, bu konuda şunları kaydetti:

“Hükümet aynı yerlerde görev yapan sağlık ve gümrük çalışanlarının ek mesailerini öderken imanlarda hizmet veren kardeşlerimize üvey evlat muamelesi yaparak onların hakkını ödemedi.

Onlar da geçtiğimiz günlerde bu muameleye karşılık haklarını almak için ek mesai yapmama kararı aldılar.

Ancak hukuka saygılı olduğunu iddia eden Erhürman hükümeti çalışanların bu yasal eylemine yasaların dışına çıkarak yanıt verdi. Fasıl 294’e rağmen ilgili Müsteşar liman çıkışlarını imzalamakla görevlendirildi.

Benim uyarılarımdan sonra Cumartesi günü öğle saatlerinde sorun bir noktaya kadar çözümlendi. Hükümet 10 Mayıs’ta ek mesai sorununun çözüleceği sözünü verince çalışanlar eylemlerini askıya aldı.

Ancak bu gelişmeden önce hukuktan bahsederken mangalda kül bırakmayan hükümet bir yasa dışılığa daha başvurdu. Kılavuzluk tüzüğü madde 11(5)A maddesi der ki; 300 gross ton üzerindeki gemiler kılavuz almak zorundadır.

Şimdi soruyorum Cuma gecesi, Girne ve Gazimağusa limanlarından çıkan 4 gemiye kılavuzsuz çıkış belgesini kim verdi?

Rıhtım amirliği odasına camdan girmeye çalışan Müsteşar mı? Yoksa limanlar Dairesi Müdürü mü?

Kim isterse olsun ciddi bir suç işlemiştir.

Bir milletvekili olarak konunun derhal soruşturulmasını ve gereken yasal adımların atılmasını talep ediyorum.

Devlet, hükümet önce kendisi yasalara saygı göstermek durumundadır. Konunun takipçisi olacak, gereği yapılana kadar olayın peşini bırakmayacağım.

Hükümet bir yandan emekçi kardeşlerimizin hakkını verirken diğer taraftan da yasaları göz ardı etmemeli, çiğnetmemelidir.”