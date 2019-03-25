"GÜNEŞ, DÜNYA VE HAVA" SEMİNERİ DÜZENLENDİ

Giriş Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 15:51

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, Dünya Meteoroloji Günü etkinliğinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, Meteoroloji Dairesinin kısıtlı bütçe imkanları ve personel sıkıntısına rağmen görevlerini Dünya Meteoroloji Teşkilatı ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün talimatları çerçevesinde layıkıyla yerine getirdiğini kaydetti.

Meteoroloji Dairesi’nin kurak yıllarda göz ardı edilen, unutulan öneminin, bu yılki bereketli yağışlarla, su baskınları ve sel felaketleri ile herkes tarafından hatırlandığını söyleyen Ataoğlu, yüzde 90-95 tutarlılıkla hazırlanan raporlar ve ihbarlar sayesinde Meteoroloji’ye olan güven yeniden tahsis edildiğini dile getirdi.

Doğal afetlerin önlenmesi mümkün olmasa da, zamanında yapılacak erken uyarılarla büyük felaketlerin kontrol altına alınabileceğini anımsatan Ataoğlu,bu nedenle Meteorolojik hizmetlerin büyük önem taşıdığına vurgu yaptı.

Meteorolojik hizmetlerin, deniz ve hava ulaşımından , tarıma , turizme birçok sektörde elzem olduğunu kaydeden Ataoğlu, dairenin, yoğun iş yüküne rağmen verdiği kaliteli hizmetlerin takdire şayan olduğunu belirtti.

Yaşanan sıkıntıların giderilmesi, meteoroloji dairesinin kendisine özel tam donanımlı bir binada hizmet verebilmesi ve personel sıkıntısının giderilmesi için Turizm ve Çevre Bakanlığı olarak çalışma başlattıklarını dile getiren Ataoğlu, tüm meteoroloji çalışanlarının meteorolojiye emeği geçenlerin, gönüllü meteoroloji hizmeti verenlerin Dünya Meteoroloji gününü kutladı.