Güneyden kuzeye 194 gram uyuşturucu satarken yakalandılar

Giriş Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 17:17

Uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlendi Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapan zanlı Lisa Mupanguri’nin 28 gram uyuşturucuyla yakalanması sonrasında başlatılan soruşturmada Matengu A. Namibian ve Shilao W. Mogando da mahkemeye çıkarıldı

Emine UYSAL

Güneyden kuzeye 194 gram uyuşturucu madde ithal edip sattığı belirlenen zanlı Lisa Mupanguri ile Matengu Anton Namibian cezaevine gönderildi.

Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapan zanlı Lisa Mupanguri’nin 28 gram uyuşturucu madde ile yakalanmasının ardından başlatılan soruşturma tamamlandı.

Mupanguri’nin, bir aylık süreçte 5 farklı tarihte, güneyden kuzeye 194 gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde getirip, zanlı Matengu Anton Namibian’a verdiği belirlenmişti.

Matengu Anton Namibian’ın, 5 gram uyuşturucu verdiği Shilao Wesley Mogano da tutuklanmıştı.

“Kanunsuz uyuşturucu madde ithal, verme ve tasarrufu” suçlamalarıyla tutuklanan zanlılar, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Polise ifade veren üniversite öğrencisi Lisa Mupanguri, ev sahibinin yönlendirmesiyle, ev kirasını ödeyebilmek için güneyden kuzeye uyuşturucu madde ithal etiğini söyledi.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda görüşülen davada, KKTC Başsavcılığı adına Savcı İlhan Damdelen, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Kaan Kurtbir’i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Kurtbir, 2 Ocak’ta, saat 14.30’da, Ledra Palas Sınır Kapısı’ndan kuzeye geçiş yapan zanlı Lisa Mupanguri’nin tasarrufunda 28 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Kurtbir, zanlıyla ilgili yapılan soruşturmada, maddeyi aynı gün Güney Kıbrıs’ta yaşayan bir şahıstan aldığı ve zanlı Matengu Anton Namibian’a 350 Euro karşılığında verip, 50 Euro alacağının tespit edildiğini belirtti.

Polis memuru Kaan Kurtbir, zanlı Matengu Anton Namibian’ın üzerinde yapılan aramada, yeşil renk çantasında, poşete sarılı, yarım gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 350 Euro ve 250 TL nakit paranın emare alındığını kaydetti.

Kurtbir, Lisa’nın, Matengu’ya 30 Kasım 2017’de 700 Euro karşılığında 56 gram, 7 Aralık’ta 70 Euro’ya 56 gram, 15 Aralık’ta 350 Euro’ya 28 gram, 20 Aralık’ta 350 Euro’ya 28 gram hintkenevirini ithal edip verdiğinin belirlendiğini söyledi.

Kurtbir, zanlı Matengu Anton Namibian’ın, 20 Aralık’ta aldığı uyuşturucu maddelerin 5 gramını, zanlı Shilao Wesley Mogano’ya verdiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Üç zanlının da gönüllü ifade verdiğini belirten Kurtbir, zanlılar Lisa Mupanguri ile Matengu Anton Namibian’ın tutuklu, diğer zanlının ise tutuksuz yargılanmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlılar Lisa Mupanguri ile Matengu Anton Namibian’ın yargılanıncaya değin bir ayı aşmamak üzere Merkezi Cezaevi’nde hükümsüz tutuklu olarak kalmasına emir verdi.

Reynar, zanlı Shilao Wesley Mogano’nun ise yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, seyahat belgelerini polise teslim etmesi, 5 bin TL nakdi teminat yatırması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.