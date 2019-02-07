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GÜNGÖRDÜ, ÇOCUK KİTABI YAZARLARINI KABUL ETTİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 4-5 yaş çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı yazarlarını kabul etti.

Giriş Tarihi: 7 Şubat 2019 Perşembe 10:32
GÜNGÖRDÜ, ÇOCUK KİTABI YAZARLARINI KABUL ETTİ

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Güngördü, 4-5 yaş çocuklar için çizgi çalışması etkinlik kitabı hazırlayan Yakın Doğu Üniversitesi  Okul Öncesi Koordinatörü Aygün Akyener ile YDÜ Okul Öncesi Öğretim Görevlisi Derya Amca Toklu’yu kabul etti. 

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü kabulde yaptığı konuşmada, okul öncesi eğitimin temel amaçlarından birinin çocukları ilkokula donanımlı bir şekilde hazırlamak olduğuna dikkat çekerek, eğlenirken öğrenmeyi sağlayan kitabı hazırlayan Aygün Akyener ile Derya Amca Toklu’yu tebrik etti.

 

 

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