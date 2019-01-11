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GÜNGÖRDÜ, GÜNTEM VE ÇAĞAY’I KABUL ETTİ

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, ülkenin genç yazarlarından Ogan Güntem ve Berkay Çağay’ı kabul etti.

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 08:41
GÜNGÖRDÜ, GÜNTEM VE ÇAĞAY’I KABUL ETTİ

Güntem ve Çağay, aralık ayında yayımlanan; Kıbrıs adası ekseninde, bölgedeki gelişmeleri ve bilinmeyenleri, örgütlerin, zaman zaman yeraltına inen oluşumların ve dışarıdan yapılan müdahalelerin tarihin akışına nasıl yön verdiğini konu alan “Narodnik-Kıbrıs’ta Son Yüzleşme” adlı kitaplarını Güngördü’ye takdim ettiler. 

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, yazarlar, kabulde Mavi Basım Yayın’dan çıkan ve danışmanlığını ve editörlüğünü Serkan Soyalan’ın yaptığı kitaptaki olayların Girne ve çevresinde geçtiğini de belirttiler. 

Genç yazarlar, tüm gençler gibi spor yapmak, müzik dinlemek, eğlenmek gibi çeşitli aktivitelerin yanında kitap da yazdıklarını söylediler.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, gençlerin kitap okumaya ve yazmaya ilgi göstermesinin kendisini çok mutlu ettiğine işaret ederek, bunu her zaman desteklediğini ifade etti. 

Güngördü, “Bölgemizde yetişen gençlerimizin çalışma, cesaret ve başarıları bizleri gururlandırıyor” diyerek yazarların başarılarının devamını diledi.

 

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