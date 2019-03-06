“GÜZELYURT-LEFKE YOLU 7 YILDIR TAMAMLANMADI”

Giriş Tarihi: 6 Mart 2019 Çarşamba 09:05

Çaluda, hükümetin Meclis’te bulunmamasını eleştirerek, hükümetten bu konuya daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Güzelyurt-Lefke ana yolunun 7 yıldan beri tamamlanamadığını söyleyen Çaluda, tamamlanıp trafiğe açılan bölümünde de eksikliklerin devam ettiğini, ışıklandırma yapılmadığını belirtti.

Çaluda, ara emri gerekçesiyle yollarda hiçbir adım atılmadığını, ara emri sorunu olmayan bölümlerdeki eksikliklerin giderilmediğini kaydederek bu eksikliklerin ne zaman giderileceğini sordu.

Çaluda, Bostancı-Taşpınar yolunun da yarım kaldığını söyleyerek, Gönyeli- Güzelyurt yolu, Alayköy kavşağı ve Haspolat yollarının ne zaman tamamlanacağını hakkında bilgi talep etti.

Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde sorunun hâlâ devam ettiğini belirten Çaluda, Çatalköy- Alsancak, Yonca Kavşağı-İskele, Meriç köy yolu, İskele- Çayırova, Balalan-Yenierenköy, Ardahan yollarının en kısa sürede tamamlanmasını istedi.