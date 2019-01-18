GÜZELYURT'TA BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPALI

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 10:21

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt - Akdeniz eski yolu su taşkını nedeniyle halen trafiğe kapalı.

Bostancı'dan Taşpınar köyüne giden yol kısmi olarak trafiğe açıldı; ulaşım tek şeritten kontrollü olarak veriliyor.

Önceki yağışlardan dolayı çöken ve kullanılmaz durumda olan Kalkanlı - Kılıçaslan yolu ile Boltaşlı’dan deniz sahiline giden yol da trafiğe kapalı yollar arasında bulunuyor.

Öte yandanYeşilköy Petrol İstasyonu önündeki yol da çökmeden dolayı halen trafiğe kapalı.