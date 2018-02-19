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Güzelyurt'ta uyuşturucu yakalandı

GÜZELYURT’TA TEHLİKELİ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN HEM ÜZERİNDE HEM DE ARABASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

Giriş Tarihi: 19 Şubat 2018 Pazartesi 12:54
Güzelyurt'ta uyuşturucu yakalandı

GÜZELYURT’TA TEHLİKELİ ARAÇ KULLANAN SÜRÜCÜNÜN HEM ÜZERİNDE HEM DE ARABASINDA UYUŞTURUCU BULUNDU

38 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Polis, Güzelyurt’ta tehlikeli araç kullanan sürücünün hem üzerinde hem de arabasında uyuşturucu buldu. 38 yaşındaki sürücü tutuklandı Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, trafik ekipleri dün saat 19. 00 sıralarında, K.K.’nin (E-38) Güzelyurt’ta, Atatürk Caddesi üzerinde tehlikeli araç kullandığını tespit etti.

K.K.’nin üzerinde ve aracında yapılan aramada, yaklaşık 1,5 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeyle içinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 3 sarma sigara izmariti bulundu ve emare olarak alındı.  Sürücü K.K. tutuklandı, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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