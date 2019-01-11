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HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 04 Ocak - 10 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:59
HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

 İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi,Salatalık, Arpa ,Kepek ,Üzüm,Karma Yem, Sığır Süt Yemi ve Besi Geliştirme Yemi olmak üzere 27 numunenin 25'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. 
Cey-Par Ltd’e ait Elma (Golden) ve Elma (Stk)den alınan numunelerde, devlet laboratuvarında yapılan analiz neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iadesi veya imhası gerçekleştirilecektir.

Yerli ürünlerden Domates, Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Pırasa, Ispanak, Kabak,Maydanoz,Marul, Havuç,Salatalık,Enginar ve Kereviz olmak üzere 26 numune 25'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. 
Mağusa’da Kapya Biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analiz sonucuna kadar durdurulmuştur.

Yıldırım köyünde Domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun ürününden alınan 2. numunede ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı, ürünün hasadına izin verilmiştir 


İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 
3 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 
4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
5 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz 
6 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz 
7 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz 
8 Onbaşı İşl. Ltd İthal Elma(Stk) Temiz 
9 Onbaşı İşl. Ltd İthal Elma(Golden) Temiz 
10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
12 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
13 TÜK İthal Arpa Temiz 
14 TÜK İthal Kepek Temiz 
15 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Karma Yem 19 Temiz 
16 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Karma Yem 14 Temiz 
17 Dilekler Tic. İthal Elma Amasya Temiz 
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(RG) Temiz 
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal ElmaGala Temiz 
23 TÜK İthal Sığır Süt Yemi Temiz 
24 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme Temiz 
25 Cey-Par Ltd. İthal Elma(Golden) Limit Üstü 
26 Cey-Par Ltd. İthal Elma(Stk) Limit Üstü 
27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
28 Mehmet Ali Keskin Tatlısu Salatalık Temiz 
29 Mehmet Ali Keskin Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz 
30 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz 
31 Şebnem Gürsoy Tatlısu Dolmalık Biber Temiz 
32 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz 
33 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz 
34 Mehmet Gazi Sınırüstü Enginar Temiz 
35 Cem Pişmiş Mormenekşe Enginar Temiz 
36 Salih Doğmaz Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz 
37 Abdullah Mullaaziz Doğancı Mandora Mandarin Temiz 
38 Ali Emmi Zümrütköy Pırasa Temiz 
39 Ali Emmi Zümrütköy Ispanak Temiz 
40 Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak Temiz 
41 Emir Ahmet Aydınköy Havuç Temiz 
42 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz 
43 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz 
44 Mehmet Saim Kesen Mağusa Maydanoz Temiz 
45 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Limit Üstü 
46 Hamiyet Doğan Mağusa Kabak Temiz 
47 Yüksel Toker Mağusa Domates Temiz 
48 Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz 
49 Fatmagül Aykut Çırık Mağusa Marul Temiz 
50 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz 
51 Osman Özmındık Akdoğan Enginar Temiz 
52 Cabbar Çelik Akdoğan Kereviz Temiz 
53 Hüseyin Alper Kocabaşoğlu Yıldırım Domates Temiz

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