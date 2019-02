HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Giriş Tarihi: 11 Ocak 2019 Cuma 11:59

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi,Salatalık, Arpa ,Kepek ,Üzüm,Karma Yem, Sığır Süt Yemi ve Besi Geliştirme Yemi olmak üzere 27 numunenin 25'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır.

Cey-Par Ltd’e ait Elma (Golden) ve Elma (Stk)den alınan numunelerde, devlet laboratuvarında yapılan analiz neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlandığından dolayı ürünlerin firmanın isteği üzerine menşeine iadesi veya imhası gerçekleştirilecektir.

Yerli ürünlerden Domates, Biber Çeşitleri, Mandora Mandarin,Pırasa, Ispanak, Kabak,Maydanoz,Marul, Havuç,Salatalık,Enginar ve Kereviz olmak üzere 26 numune 25'i temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da Kapya Biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analiz sonucuna kadar durdurulmuştur.

Yıldırım köyünde Domates üretimi yapan Hüseyin Alper Kocabaşoğlu'nun ürününden alınan 2. numunede ilaç kalıntısının limit altına düşmesinden dolayı, ürünün hasadına izin verilmiştir



İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

2 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

3 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

4 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

5 SVS Tic. Ltd. İthal Kırmızı Acı Biber Temiz

6 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz

7 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz

8 Onbaşı İşl. Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

9 Onbaşı İşl. Ltd İthal Elma(Golden) Temiz

10 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

11 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz

12 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

13 TÜK İthal Arpa Temiz

14 TÜK İthal Kepek Temiz

15 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Karma Yem 19 Temiz

16 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Karma Yem 14 Temiz

17 Dilekler Tic. İthal Elma Amasya Temiz

18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Üzüm(RG) Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal ElmaGala Temiz

23 TÜK İthal Sığır Süt Yemi Temiz

24 TÜK İthal Sığır Besi Geliştirme Temiz

25 Cey-Par Ltd. İthal Elma(Golden) Limit Üstü

26 Cey-Par Ltd. İthal Elma(Stk) Limit Üstü

27 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Salatalık Temiz

28 Mehmet Ali Keskin Tatlısu Salatalık Temiz

29 Mehmet Ali Keskin Tatlısu Yeşil Çarli Biber Temiz

30 İbrahim Ateş Tatlısu Domates Temiz

31 Şebnem Gürsoy Tatlısu Dolmalık Biber Temiz

32 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

33 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz

34 Mehmet Gazi Sınırüstü Enginar Temiz

35 Cem Pişmiş Mormenekşe Enginar Temiz

36 Salih Doğmaz Yeşilyurt Mandora Mandarin Temiz

37 Abdullah Mullaaziz Doğancı Mandora Mandarin Temiz

38 Ali Emmi Zümrütköy Pırasa Temiz

39 Ali Emmi Zümrütköy Ispanak Temiz

40 Duran Kılbıyık Şahinler Ispanak Temiz

41 Emir Ahmet Aydınköy Havuç Temiz

42 Ali Kandulu Aydınköy Salatalık Temiz

43 Şerife G. Civisilli İskele Enginar Temiz

44 Mehmet Saim Kesen Mağusa Maydanoz Temiz

45 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Limit Üstü

46 Hamiyet Doğan Mağusa Kabak Temiz

47 Yüksel Toker Mağusa Domates Temiz

48 Fatma Kocakaya Mağusa Domates Temiz

49 Fatmagül Aykut Çırık Mağusa Marul Temiz

50 Ersoy Kırşan Akdoğan Enginar Temiz

51 Osman Özmındık Akdoğan Enginar Temiz

52 Cabbar Çelik Akdoğan Kereviz Temiz

53 Hüseyin Alper Kocabaşoğlu Yıldırım Domates Temiz