HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Yem, Süt Yemi ,Ayçiçek Küsbesi, Soya Küsbesi,Patlıcan, Arpa-Buğday Sapı Samanı,Buğday(Yemlik), Pul Biber(Tatlı-Acı) ve Sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.
Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri ,Mandalin, Maydanoz, Patlıcan, Pazı, Kabak, Limon, Sarma(Beyaz) ve Salatalık olmak üzere 21 numuneden 18'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan(2.) numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.
Alsancak’ta pazı üretimi yapan Caner Safel üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü İlaç kullanımından dolayı ürün İMHA edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
2 Pınarlı Koop İthal Yem Temiz
3 TÜK İthal Kepek Temiz
4 TÜK İthal Süt Yemi Temiz
5 Engin Hürsen İthal Çeri Domates Temiz
6 Engin Hürsen İthal Armut(S:M) Temiz
7 Engin Hürsen İthal Elma (Stk) Temiz
8 Nuri Ersoy İthal Elma (Stk) Temiz
9 Nuri Ersoy İthal Elma Gala Temiz
10 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz
11 Nuri Ersoy İthal Salatalık Temiz
12 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz
13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Stk) Temiz
15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
16 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
17 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Stk) Temiz
21 Levent Gıda İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
22 Levent Gıda İthal Soya Küsbesi Temiz
23 Holly Grains İthal Soya Küsbesi Temiz
24 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz
25 Onbaşı İşl. İthal Elma Golden Temiz
26 Onbaşı İşl. İthal Elma (Stk) Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Dolmalık Biber Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Temiz
30 TÜK İthal Kepek Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Temiz
32 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz
33 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz
34 SVS Tic. Ltd. İthal Patlıcan Temiz
35 Köşe Tic. İthal Çeri Domates Temiz
36 Köşe Tic. İthal Armut Ankara Temiz
37 Köşe Tic. İthal Cennet Meyvesi Temiz
38 Köşe Tic. İthal Armut (S:M) Temiz
39 Onbaşı İşl. İthal Elma Golden Temiz
40 Onbaşı İşl. İthal Elma (Stk) Temiz
41 Onbaşı İşl. İthal Armut Ankara Temiz
42 Onbaşı İşl. İthal Yeşil Cin Biber Temiz
43 Onbaşı İşl. İthal Çeri Domates Temiz
44 Nuri Ersoy İthal Patlıcan Temiz
45 Nuri Ersoy İthal Dolmalık Biber Temiz
46 Nuri Ersoy İthal Domates Temiz
47 Halil Kasap Paz. İthal Biber Çarli Temiz
48 Halil Kasap Paz. İthal Dolmalık Biber Temiz
49 Halil Kasap Paz. İthal Patlıcan Temiz
50 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz
51 Şakif Yıldırım İthal Arpa Buğday Sapı Samanı Temiz
52 Baharyolu İthal Pul Biber(Tatlı) Temiz
53 Baharyolu İthal Pul Biber(Acı) Temiz
54 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz
55 M. Hacıali Ltd. İthal Buğday (Yemlik) Temiz
56 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Sumak Temiz
57 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Pul Biber Limit Üstü
58 Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz
59 Hüseyin Muti Alsancak Patlıcan Temiz
60 Hüseyin Muti Alsancak Biber Çarli Temiz
61 Caner Safel Alsancak Pazı İmha
62 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz
63 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz
64 Mehmet Dolmacı Lapta Sarma (Beyaz) Temiz
65 Salih Çınar Doğancı Mandalin Temiz
66 Günsel Sekment Doğancı Mandalin Temiz
67 Gökhan Saraç Aydınköy Limon Temiz
68 Halil Ünver Mağusa Salatalık Limit Üstü
69 Muhittin Toprak Mağusa Kabak Temiz
70 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Limit Üstü
71 Mehmet Yavşan Tatlısu Domates Temiz
72 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz
73 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz
74 Adem Çil Tatlısu Biber Temiz
75 Durdu Sarı Mağusa Salatalık Temiz
76 Cumali Ağar Mağusa Dolmalık Biber Temiz
77 Süleyman Bayır Mağusa Sivri Biber Temiz
78 Ahmet Çınar Doğancı Mandalin Temiz