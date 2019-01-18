HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:44

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Yem, Süt Yemi ,Ayçiçek Küsbesi, Soya Küsbesi,Patlıcan, Arpa-Buğday Sapı Samanı,Buğday(Yemlik), Pul Biber(Tatlı-Acı) ve Sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir.

Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri ,Mandalin, Maydanoz, Patlıcan, Pazı, Kabak, Limon, Sarma(Beyaz) ve Salatalık olmak üzere 21 numuneden 18'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan(2.) numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.

Alsancak’ta pazı üretimi yapan Caner Safel üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü İlaç kullanımından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

2 Pınarlı Koop İthal Yem Temiz

3 TÜK İthal Kepek Temiz

4 TÜK İthal Süt Yemi Temiz

5 Engin Hürsen İthal Çeri Domates Temiz

6 Engin Hürsen İthal Armut(S:M) Temiz

7 Engin Hürsen İthal Elma (Stk) Temiz

8 Nuri Ersoy İthal Elma (Stk) Temiz

9 Nuri Ersoy İthal Elma Gala Temiz

10 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz

11 Nuri Ersoy İthal Salatalık Temiz

12 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz

13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz

14 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Stk) Temiz

15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

16 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

17 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz

18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz

20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Stk) Temiz

21 Levent Gıda İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

22 Levent Gıda İthal Soya Küsbesi Temiz

23 Holly Grains İthal Soya Küsbesi Temiz

24 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz

25 Onbaşı İşl. İthal Elma Golden Temiz

26 Onbaşı İşl. İthal Elma (Stk) Temiz

27 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz

28 SVS Tic. Ltd. İthal Dolmalık Biber Temiz

29 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Temiz

30 TÜK İthal Kepek Temiz

31 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Temiz

32 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz

33 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz

34 SVS Tic. Ltd. İthal Patlıcan Temiz

35 Köşe Tic. İthal Çeri Domates Temiz

36 Köşe Tic. İthal Armut Ankara Temiz

37 Köşe Tic. İthal Cennet Meyvesi Temiz

38 Köşe Tic. İthal Armut (S:M) Temiz

39 Onbaşı İşl. İthal Elma Golden Temiz

40 Onbaşı İşl. İthal Elma (Stk) Temiz

41 Onbaşı İşl. İthal Armut Ankara Temiz

42 Onbaşı İşl. İthal Yeşil Cin Biber Temiz

43 Onbaşı İşl. İthal Çeri Domates Temiz

44 Nuri Ersoy İthal Patlıcan Temiz

45 Nuri Ersoy İthal Dolmalık Biber Temiz

46 Nuri Ersoy İthal Domates Temiz

47 Halil Kasap Paz. İthal Biber Çarli Temiz

48 Halil Kasap Paz. İthal Dolmalık Biber Temiz

49 Halil Kasap Paz. İthal Patlıcan Temiz

50 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz

51 Şakif Yıldırım İthal Arpa Buğday Sapı Samanı Temiz

52 Baharyolu İthal Pul Biber(Tatlı) Temiz

53 Baharyolu İthal Pul Biber(Acı) Temiz

54 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz

55 M. Hacıali Ltd. İthal Buğday (Yemlik) Temiz

56 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Sumak Temiz

57 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Pul Biber Limit Üstü

58 Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz

59 Hüseyin Muti Alsancak Patlıcan Temiz

60 Hüseyin Muti Alsancak Biber Çarli Temiz

61 Caner Safel Alsancak Pazı İmha

62 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz

63 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz

64 Mehmet Dolmacı Lapta Sarma (Beyaz) Temiz

65 Salih Çınar Doğancı Mandalin Temiz

66 Günsel Sekment Doğancı Mandalin Temiz

67 Gökhan Saraç Aydınköy Limon Temiz

68 Halil Ünver Mağusa Salatalık Limit Üstü

69 Muhittin Toprak Mağusa Kabak Temiz

70 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Limit Üstü

71 Mehmet Yavşan Tatlısu Domates Temiz

72 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz

73 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz

74 Adem Çil Tatlısu Biber Temiz

75 Durdu Sarı Mağusa Salatalık Temiz

76 Cumali Ağar Mağusa Dolmalık Biber Temiz

77 Süleyman Bayır Mağusa Sivri Biber Temiz

78 Ahmet Çınar Doğancı Mandalin Temiz