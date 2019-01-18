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HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 11 -17 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 12:44
HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

 İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Domates Çeşitleri, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Biber Çeşitleri,Cennet Meyvesi, Salatalık, Balya ,Kepek ,Yem, Süt Yemi ,Ayçiçek Küsbesi, Soya Küsbesi,Patlıcan, Arpa-Buğday Sapı Samanı,Buğday(Yemlik), Pul Biber(Tatlı-Acı) ve Sumak olmak üzere 57 numuneden 56'sı temiz olup, 1 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır. 
Muhammed M. Ömeroğlu’na ait ithal pul biberden alınan numunede yapılan laboratuvar analizi neticesinde, aflatoksin oranının limit üstü çıkmasından dolayı ürün firmanın isteği üzerine MENŞEİNE İADE veya İMHA edilecektir. 
Yerli ürünlerden Biber Çeşitleri ,Mandalin, Maydanoz, Patlıcan, Pazı, Kabak, Limon, Sarma(Beyaz) ve Salatalık olmak üzere 21 numuneden 18'i temiz olup, 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısı 1 numunede de tavsiye dışı ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ürününden alınan(2.) numuneden ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürününden alınan numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünlerin hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar DURDURULMUŞTUR.

Alsancak’ta pazı üretimi yapan Caner Safel üründe tavsiye dışı bitki koruma ürünü İlaç kullanımından dolayı ürün İMHA edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz 
2 Pınarlı Koop İthal Yem Temiz 
3 TÜK İthal Kepek Temiz 
4 TÜK İthal Süt Yemi Temiz 
5 Engin Hürsen İthal Çeri Domates Temiz 
6 Engin Hürsen İthal Armut(S:M) Temiz 
7 Engin Hürsen İthal Elma (Stk) Temiz 
8 Nuri Ersoy İthal Elma (Stk) Temiz 
9 Nuri Ersoy İthal Elma Gala Temiz 
10 Nuri Ersoy İthal Çeri Domates Temiz 
11 Nuri Ersoy İthal Salatalık Temiz 
12 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz 
13 Halil Kasap Paz. İthal Elma Golden Temiz 
14 Halil Kasap Paz. İthal Elma (Stk) Temiz 
15 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz 
16 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
17 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz 
18 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma Golden Temiz 
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma (Stk) Temiz 
21 Levent Gıda İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 
22 Levent Gıda İthal Soya Küsbesi Temiz 
23 Holly Grains İthal Soya Küsbesi Temiz 
24 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz 
25 Onbaşı İşl. İthal Elma Golden Temiz 
26 Onbaşı İşl. İthal Elma (Stk) Temiz 
27 SVS Tic. Ltd. İthal Armut Ankara Temiz 
28 SVS Tic. Ltd. İthal Dolmalık Biber Temiz 
29 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Temiz 
30 TÜK İthal Kepek Temiz 
31 SVS Tic. Ltd. İthal Çarliston Biber Temiz 
32 SVS Tic. Ltd. İthal Domates Temiz 
33 SVS Tic. Ltd. İthal Salatalık Temiz 
34 SVS Tic. Ltd. İthal Patlıcan Temiz 
35 Köşe Tic. İthal Çeri Domates Temiz 
36 Köşe Tic. İthal Armut Ankara Temiz 
37 Köşe Tic. İthal Cennet Meyvesi Temiz 
38 Köşe Tic. İthal Armut (S:M) Temiz 
39 Onbaşı İşl. İthal Elma Golden Temiz 
40 Onbaşı İşl. İthal Elma (Stk) Temiz 
41 Onbaşı İşl. İthal Armut Ankara Temiz 
42 Onbaşı İşl. İthal Yeşil Cin Biber Temiz 
43 Onbaşı İşl. İthal Çeri Domates Temiz 
44 Nuri Ersoy İthal Patlıcan Temiz 
45 Nuri Ersoy İthal Dolmalık Biber Temiz 
46 Nuri Ersoy İthal Domates Temiz 
47 Halil Kasap Paz. İthal Biber Çarli Temiz 
48 Halil Kasap Paz. İthal Dolmalık Biber Temiz 
49 Halil Kasap Paz. İthal Patlıcan Temiz 
50 Halil Kasap Paz. İthal Domates Temiz 
51 Şakif Yıldırım İthal Arpa Buğday Sapı Samanı Temiz 
52 Baharyolu İthal Pul Biber(Tatlı) Temiz 
53 Baharyolu İthal Pul Biber(Acı) Temiz 
54 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Domates Temiz 
55 M. Hacıali Ltd. İthal Buğday (Yemlik) Temiz 
56 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Sumak Temiz 
57 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Pul Biber Limit Üstü 
58 Hüseyin Muti Alsancak Maydanoz Temiz 
59 Hüseyin Muti Alsancak Patlıcan Temiz 
60 Hüseyin Muti Alsancak Biber Çarli Temiz 
61 Caner Safel Alsancak Pazı İmha 
62 Caner Safel Alsancak Salatalık Temiz 
63 Caner Safel Alsancak Maydanoz Temiz 
64 Mehmet Dolmacı Lapta Sarma (Beyaz) Temiz 
65 Salih Çınar Doğancı Mandalin Temiz 
66 Günsel Sekment Doğancı Mandalin Temiz 
67 Gökhan Saraç Aydınköy Limon Temiz 
68 Halil Ünver Mağusa Salatalık Limit Üstü 
69 Muhittin Toprak Mağusa Kabak Temiz 
70 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Limit Üstü 
71 Mehmet Yavşan Tatlısu Domates Temiz 
72 Ali Çam Tatlısu Domates Temiz 
73 Ali Çam Tatlısu Salatalık Temiz 
74 Adem Çil Tatlısu Biber Temiz 
75 Durdu Sarı Mağusa Salatalık Temiz 
76 Cumali Ağar Mağusa Dolmalık Biber Temiz 
77 Süleyman Bayır Mağusa Sivri Biber Temiz 
78 Ahmet Çınar Doğancı Mandalin Temiz

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