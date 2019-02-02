Ana Sayfa Gündem HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

Tarım Dairesi 25 -31 Ocak 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2019 Cumartesi 09:37
HAFTALIK GIDA ANALİZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

 İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğinde kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates , Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber Çeşitleri ,Patates, Mısır, Balya ,Kepek ,Sığır Yemi, Ayçiçek Küsbesi,Arpa, Buğday (ekmeklik), Soya Küsbesi, Besi ve Süt Yemi olmak üzere 39 numuneden 39'u temiz olup hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. 
Yerli ürünlerden Mandora Mandarin, Patlıcan, Salatalık, Domates, Enginar, Kabak, Kapya Biber, Bakla ve Limon Konsantre olmak üzere 24 numuneden 24'ü de temiz olup, hiçbir numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmamıştır. 
Mağusa’da kapya biber üretimi yapan Cumali Ağar'ın ve salatalık üretimi yapan Halil Ünver'in ürünlerinden alınan 3.numuneden yapılan laboratuvar analizi neticesinde limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmadığı için ürünün hasadına İZİN VERİLMİŞTİR.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu 
1 Akari Free Port İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz 
2 Nej Grain Ltd. İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz 
3 Nej Grain Ltd. İthal Kepek Temiz 
4 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz 
5 Pınarlı Tarım İthal Yem Temiz 
6 TÜK İthal Kepek(Yemlik) Temiz 
7 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz 
8 Hidayet Aktuna İthal Sığır Yemi Temiz 
9 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz 
10 Sadamir Ltd. İthal Patates Temiz 
11 Holly Grains İthal Mısır Temiz 
12 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
13 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 
14 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 
15 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
16 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz 
17 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
18 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz 
19 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz 
20 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
21 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
22 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz 
23 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz 
24 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz 
25 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz 
26 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz 
27 Levent Sanayi Ltd İthal Soya Küsbesi Temiz 
28 Harbelloğlu Ltd. İthal Pul Biber (Tatlı) Temiz 
29 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Tatlı Pul Biber Temiz 
30 Muhammed M. Ömeroğlu İthal Acı Pul Biber Temiz 
31 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Besi Yemi Temiz 
32 Roseday Hay.ve Çift. Ltd İthal Süt Yemi Temiz 
33 Mahmut Hayta İthal Besi Yemi Temiz 
34 Pınarlı Koop İthal Yem Temiz 
35 Hayvan Ür. Ve Yet. Bir. İthal Balya Temiz 
36 Halil Kasap Paz. İthal Armut(S:M) Temiz 
37 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz 
38 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz 
39 Akari Free Port İthal Buğday(Ekmeklik) Temiz 
40 Ahmet Özağaoğlu Haspolat Enginar Temiz 
41 Sadiye Özağaoğlu Haspolat Enginar Temiz 
42 Ahmet Mehmet Mullaaziz Doğancı Mandora Mandarin Temiz 
43 Kalyoncu Ltd. Güzelyurt Mandora Mandarin Temiz 
44 Hayriye Akın Yayla Mandora Mandarin Temiz 
45 Barış Ayracı Yayla Mandora Mandarin Temiz 
46 Gürcan Demirbilek Yayla Mandora Mandarin Temiz 
47 Erdoğan Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz 
48 Emir Öztüren Sınırüstü Enginar Temiz 
49 Şebnem Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz 
50 Salih Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz 
51 Sadık Gürsoy Sınırüstü Enginar Temiz 
52 Taşim Dağlı Mağusa Domates Temiz 
53 Taşim Dağlı Mağusa Salatalık Temiz 
54 Cumali Ağar Mağusa Kapya Biber Temiz 
55 Mehtap Uzunkaya Mağusa Kabak Temiz 
56 Halil Ünver Mağusa Salatalık Temiz 
57 Vehbi Kabak Mağusa Domates Temiz 
58 İbrahim Kırmızıgil Akdeniz Patlıcan Temiz 
59 Mithat Kayıkçı Akdeniz Bakla Temiz 
60 Akdeniz Gıda Ltd. Tepebaşı Salatalık Temiz 
61 Cypfruvex Kalkanlı Limon Konsantre Temiz 
62 Cypfruvex Kalkanlı Valencia Konsantre Temiz 
63 Cypfruvex Kalkanlı Mandarin Konsantre Temiz

 

 
YORUMLAR
Henüz kimse yorum yapmamış, ilk yorum yapan siz olun.
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Bu habere de bakabilirisiniz

UBP GENEL BAŞKANI ERSİN TATAR TAZİYE MESAJI YAYIMLADI
Kurumsal

İçerik

Gündem

Siyaset

Teknoloji

Yukarı Çık