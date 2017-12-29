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Hain fetö askeri okul sınavlarını çalmış

FETÖ'nün askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği ve sağlık raporu aşamasında da kolaylık sağlandığı da ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 09:44
Hain fetö askeri okul sınavlarını çalmış
FETÖ, askeri okul sınavı sorularını da çalmış! FETÖ'nün askeri okul sınavlarına yönlendirilen örgüt mensuplarına soruların önceden verildiği ve sağlık raporu aşamasında da kolaylık sağlandığı da ortaya çıktı.

 


Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto  yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede askeri okul sınav sorularının da çaldındığı ortaya çıktı. FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının sanık ifadelerinden  hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki  yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre örgüt içerisindeki mahremiyetin  arttığına işaret edildi.  

 

 Etkin pişmanlık yasası hükümlerinden faydalanan ve adli kontrol  şartıyla serbest bırakılan Harun A, iddianamedeki ifadesinde, örgüt ile  üniversite yıllarında tanıştığını, kripto yapı içerisinde yer aldığını ve  sorumluluğunda bulundukları "asker abisi" şahıslarla sabit/ankesörlü telefon ile  iletişime geçtiklerini belirtti. Terör örgütü FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını anlatan Harun  A, "Örgüte ait öğrenci evlerinde kaldım. Askeri okul sınavlarına FETÖ tarafından  yönlendirildim. Sınavlarda çıkacak sorular verildi. Sağlık raporu sırasında da  yardım edildi. Sağlık raporundan çıkan olumlu sonuçlar ile askeri okulu kazandım.  FETÖ yapılanması içerisindeki şahıslar ile okullar yıllarında görüşmeler yaptım.  Tekirdağ'a atamam olduktan sonra da görüşmelere devam ettim. FETÖ mensubu  şahıslar ile sabit/ankesörlü hatlar üzerinden arandım ve bu yöntem ile irtibat  kurdum. Bir kez de kurban parası verdim" ifadelerini kullandı. Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, 22'si  tutuklu 43 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt  kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.

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