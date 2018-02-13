Hainler sivil kıyafetle ülkemize böyle saldırdılar

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 16:07

İHA'lar görüntüledi: Sivil kıyafetle evlerden Türkiye'ye saldırdılar! Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Türkiye 'ye yönelik gerçekleşen ve sivil ölümlerine neden olan YPG PKK saldırıları İHA'larca görüntülendi.Türkiye- Suriye sınır hattındaki yerleşimlere saldıran teröristleri temizlemek için Cinderes kıskaca alındı.TSK ve ÖSO, Şeyh Horoz’un doğusundaki Ömer Simo köyünü ele geçirdi. Böylece Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın başından itibaren Türkiye'ye yönelik gerçekleşen ve sivil ölümlerine neden olan YPG/PKK saldırıları İHA'larca görüntülendi. Hatay’ın karşısındaki Cinderes'te çekilen görüntülerde, evlerin arasındaki tamamı sivil kıyafetli teröristler özel donanımlı bir araç üzerinden Türk topraklarına atış yaparken görülüyor.

Görüntülerde dikkat çekici başka bir ayrıntı da terör örgütü mensuplarının, İHA'ların karargahın görüntüsünü çekememesi ve görüş açısını kapatması için lastik yakmaları.

Saldırı sonrası İHA'lar tarafından takip edilen teröristlerin saklandıkları örgüt karargahı, TSK tarafından nokta atışıyla tam isabetle havaya uçuruluyor.

Terör örgütü YPG/PKK, Zeytin Dalı Harekatı başladıktan sonra 21 Ocak'tan bu yana Hatay ve Kilis'te sivil yerleşim yerlerine 98 roket ve havanla saldırı düzenledi. Bu saldırılarda 2'si Suriyeli 7 sivil hayatını kaybetti, 113 kişi yaralandı.

Cinderes'teki teröristlere kıskaç

TSK ve ÖSO, Türkiye-Suriye sınır hattındaki yerleşimlere saldıran PYD/PKK'yı temizlemek için Cinderes'e yoğunlaştı.

Afrin'in batısındaki Cinderes beldesinde, Deviye köyü ve ona hakim konumdaki 3 tepede PYD/PKK'ya yönelik operasyon düzenleniyor.

Karadan ilerleyen ÖSO'ya havadan Türk savaş uçakları, SİHA'lar ve Hatay sınır hattındaki topçu birlikleri destek veriyor.

Operasyon sırasında cephe hattında bulunan ÖSO savaşçılarının teröristlerle çatışma anları AA kamerasına yansıdı.

Afrin'in güneybatısında bulunan Deviye köyü, teröristlerin Cinderes beldesi ve çevresindeki tepelerden Hatay'ın Reyhanlı, Kırıkhan ve Hassa ilçelerindeki sivilleri hedef alması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Şeyh Horoz temizleniyor, Kuzey birleşiyor!

TSK'nın 20 Ocak'ta Afrin'e yönelik olarak Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurları ile birlikte başlattığı Zeytin Dalı Harekâtı’nın 25. gününde bir sevindirici haber daha geldi.

ÖSO, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Şeyh Horoz’un doğusundaki Ömer Simo köyünün ele geçirildiğini duyurdu.

Ömer Simo köyünün de alınmasıyla beraber Kilis sınırının Suriye tarafındaki Bülbül ve Azez ceplerinin birleştirilmesi için bir önemli adım daha atılmış oldu.

4 Şubat’ta ele geçirilen Şeyh Horoz Dağı, Afrin'in kuzeyinde bulunuyor. O zamandan bu yana teröristlerden temizlenmeye çalışılan bölgede şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

52 nokta örgütten kurtarıldı

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde biri belde merkezi, 34'ü köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 14'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 52 noktayı örgütten kurtarmış oldu.

Teröristlerden temizlenen yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle:

"Bülbül beldesi merkezi, beldeye bağlı Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar, Şeyh Huruz ve Ömer Simo köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim; Racu beldesinde , Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe; Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani ve Orta Çakallı köyleri ile Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü; Cinderes beldesinde Hacı İskender, Deyr Ballut, Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan, Muhammediye köyleri ile Mersides, Nisriyye ve Amara Tepesi'ni; Şeran beldesinde Burseya Dağı, Serincek, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."

TSK açıkladı: 1439 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısının bin 439'a yükseldiğini bu sabah açıkladı.

Açıklamaya göre, yalnızca gece kara ve hava operasyonları sonucunda 70 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.