HAK-SEN,'den müşavirlik açıklaması

Giriş Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 22:26

HAK-SEN, MÜŞAVİRLİĞİN YENİ MAĞDURİYETLER YARATMADAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

Eşit Hak ve Adalet Sendikası(Hak-Sen) Genel Başkanı İzzet Türkmen, kamuda görevden alınan üst kademe yöneticilerine tanınan müşavirlik hakkının yeni mağduriyetler yaratılmadan kaldırılması gerektiğini söyledi.

HAK-SEN, MÜŞAVİRLİĞİN YENİ MAĞDURİYETLER YARATMADAN KALDIRILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

TÜRKMEN: “(GÖREVDEN ALINAN ÜST KADEME YÖNETİCİSİ) KAMU GÖREVLİSİYSE ESKİ GÖREVİNE GERİ DÖNMESİ YAKLAŞIMI TEK BAŞINA ELE ALINDIĞINDA BÜYÜK SAKINCALAR İÇERMEKTEDİR”

Eşit Hak ve Adalet Sendikası(Hak-Sen) Genel Başkanı İzzet Türkmen, kamuda görevden alınan üst kademe yöneticilerine tanınan müşavirlik hakkının yeni mağduriyetler yaratılmadan kaldırılması gerektiğini söyledi. İzzet Türkmen, “Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında Yasa” üzerinde, görevden alınan üst kademe yöneticilerinin eski görevlerine dönmesini öngören değişiklik hakkında yazılı açıklama yaptı.

Türkmen, Hak-Sen’in, görevden alınan üst kademe yöneticilere tanınan müşavirlik makamının tamamen sonlandırılması ve işe gitmeden maaş almanın önüne geçilmesi için atılacak her adımı destekleyeceklerini, ancak bu uygulamanın yeni mağduriyetler yaratmaması gerektiğini kaydetti.

Türkmen, “(görevden alınan üst kademe yöneticisi) kamu görevlisiyse eski görevine geri dönmesi yaklaşımı tek başına ele alındığında büyük sakıncalar içermektedir” dedi. Görevden alınan üst kademe yöneticisinin, aynı dairede veya bakanlıkta eski görevine dönmesi halinde, astı konumundaki kamu görevlilerin astı olabileceğini kaydeden Türkmen, üst kademe yöneticilerinin, terfi sınavlarına katılma şansını da yitirebileceğine işaret etti.

Hiçbir ek düzenleme olmadan müşavirliğin kaldırılması ve üst kademe yöneticilerinin kamudaki eski kadrosuna ve/veya görevine geri dönüşü öngören bir yasal düzenleme yapılmasının, üst kademe yöneticiliğine yönelik talebi düşüreceğini de savunan Türkmen, müşavirlik uygulamasının Kamu Yönetimi Reformu Yasası kapsamında ele alınmasının yerinde olacağını kaydetti. Üst düzey kamu yöneticilerinin “yeni kamu görevlileri yasasıyla ve belirli bir süreliğine” atanması gerektiğini, teknik kapsamlı veya önemli kamu tecrübesi gerektiren üst kademe kadroların da sınavla doldurulması gerektiğini kaydeden Türkmen, “Bürokratlar kamu içerisinde hiyerarşik yapıyı bozmayacak en az şube amirliği ve üzerinde, kriterlerine en uygun göreve verilmeleri kamu yararına yapılması gereken bir düzenlemedir” dedi.