Hakemin böylesi görülmedi !

Giriş Tarihi: 2 Şubat 2018 Cuma 21:47

Federasyon, Nantes – Paris Saint-Germain maçında kendisine çarpan futbolcuya tekme atan hakemi 3 ay görevden men etti.

Futbolcuya Çelme Takan Fransız Hakeme 3 Ay Men

Federasyon, Nantes – Paris Saint-Germain maçında kendisine çarpan futbolcuya tekme atan hakemi 3 ay görevden men etti.

Nantes – Paris Saint Germain maçında futbolcuya tekme atan Fransız hakem Tony Chapron’ın cezası belli oldu. Fransa Futbol Federasyonu, Fransız hakem Tony Chapron’a 3 ay men cezası verdiğini açıkladı.

Tony Chapron, kendisine çarpan Nanteslı futbolcu Carlos’a arkasından tekme atmış ve sonrasında ikinci sarı kartı göstererek oyundan atmıştı.

“YAPTIĞIM ÇOK ÇİRKİN BİR HAREKET”

Yaptığının berbat bir refleks sonucu ortaya çıktığını kabul eden hakem Tony Chapron, “Yaptığım çok kötü bir hareketti. Carlos bana çarptığında daha önce sakatlandığım bölgede felaket bir ağrı hissettim. Onun refleksi olarak böyle bir şey çıktı. Bu yaptığım çok çirkin bir hareket, bunu kabul ediyorum. Yapmamam gereken bir şeydi” açıklamasını yapmıştı.