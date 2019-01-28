HAKSEN, BESİM’İ ZİYARET ETTİ

Giriş Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 11:48

HAKSEN’den yapılan açıklamaya göre ziyarette, daha önceden sendika tarafından yazılı olarak Devlet Labarotuvarı için talep edilen eksik personel, teşkilat yasasında değişiklik ve çalışanların kapsamlı sağlık kontrollerinin yapılması talepleri hakkında görüş alış verişinde bulunuldu.



Teşkilat yasasında defalardır talep edilen konular ile ilgili olarak bakanlığın şu anda hazırladığı yasa çalışmalarının ardından sendika ile de istişare edilerek sürecin sürdürüleceği konusunun da görüşmede ele alındığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:



“Son olarak ele alınan ve sendikamızın olmasa olmazı olan personelin tam teşekküllü sağlık kontrolleri konusunda da detaylı bir görüşme sonunda konunun bu alanda bakanlığın uzman bir ekibi tarafından derhal sürecin başlatılacağı ve gerekli aralıklar ile de tekrarlanması konusunda uzlaşıya varıldı.



Sendikamız sürecin sağlıklı ve süratli bir şekilde sürdürülmesi adına takipçi olmaya devam edecektir.”

