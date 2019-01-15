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HALİL KARAPAŞAOĞLU TUTUKLANDI

Askeri Mahkeme’de 10 gün önce davası görülen Halil Karapaşaoğlu, askerlik konusundaki görüşlerinden ötürü hakkında alınan 2000 TL’lik cezayı ödemediği için 20 gün hapis yatacak.

Giriş Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:54
HALİL KARAPAŞAOĞLU TUTUKLANDI

Vicdani reddini açıklayarak, seferberliğe gitmeyi reddeden Halil Karapaşaoğlu’na, Askeri Mahkeme tarafından 2 bin TL para cezasının ödenmesi için tanınan 10 günlük süre 13 Ocak günü doldu.

Mahkemenin verdiği 2 bin TL para cezasını yatırmayacağını açıklayan Karapaşaoğlu, Merkezi Cezaevi’nde 20 gün hapis yatacak.

Karapaşaoğlu, geçtiğimiz günlerde verdiği bir demeçte, daha önce söylediğinin aksine “Teslim olmayacağım, gerekirse polis beni gelip alsın” ifadelerinde bulunmuştu.

Bu söylem bugün hayat buldu.

DAÜ’de yüksek lisans öğrencisi olan Karapaşaoğlu, bugün sınava girmek için okuluna gitmişti. Karapaşaoğlu, sınav sonrası Lefkoşa’daki evine döndü ve bir süre 'basın ordusu' ve sevdikleriyle bekledikten sonra polis tarafından tutuklandı.

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