"HALK HÜKÜMETİN BİTECEĞİNİ KONUŞUYORSA..."

Giriş Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 10:49

Tatar, “Halk hükümetin ne gün biteceğini konuşuyorsa, o hükümet bitmiştir” dedi.



UBP’den yapılan açıklamaya göre, Tatar, Ulusal Birlik Partisi Lefke İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı ve bir konuşma yaptı.



Tatar “Teknokratlarımız, bürokratlarımız, bizler çalışıyoruz. Ülkeyi kalkındıracak projelerimiz hazırdır. Bunları yapmanın anahtarı bizdedir. Bu büyük projeleri yapmak için Devleti, halkı sevmek, sektörlerle diyalog içinde olmak, çok çalışmak ve heyecan duymak ister. O heyecan da bende ve arkadaşlarımda vardır. Gece, gündüz partimiz ve ülkemiz için durmadan, heyecanla çalışıyoruz ” diye konuştu.



Ülke kalkınması, gelişme ve refah artışı için göreve hazır olduklarını dile getiren Tatar, vatandaşın artık ne gün hükümetin biteceğini konuştuğunu ileri sürdü ve uyumsuz ve başarısız olduğunu savunduğu hükümetin artık iktidarda kalmaması gerektiği görüşünü ifade etti.



Tatar, “Halk hükümetin ne gün biteceğini konuşuyorsa, o hükümet bitmiştir” diye konuştu.



KIBRIS KONUSU AKINCI VE HÜKÜMETİN DURUMU



Kıbrıs konusundaki federasyon görüşmelerine son noktanın Crans Montana’da konulduğunu, bunun o toplantılardan sonra Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından da ifade edildiğini savunan Tatar şunları kaydetti:



“Biz de Anavatan Türkiye de artık iki devletli çözümün de masada konuşulması gerektiğini söylüyoruz ama Sayın Akıncı buna yanaşmıyor. Bu halkımızın çıkarına değil. ‘Alternatifimiz yoktur’ demek, zaafiyettir. Hükümetin Dışişleri Bakanı Sayın Özersay’ın görüşleri ise bize yakındır. Aslında Sayın Denktaş’ın da yakın olması lazım ama o hükümette kalsın diye sus-pus oldu. Ama ne kadar daha böyle gidecek. KKTC’yi benimseyen iki devletli çözüm diyenler daha ne kadar olanlara katlanacak?”



“KIZILYÜREK KİMİN ADAYIDIR”



AKEL’den Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aday olan Niyazi Kızılyürek’in CTP Gazimağusa İlçe Başkanı tarafından oy toplamak üzere gezdirildiğini savunup bunu eleştiren Tatar, “Kızılyürek’i neden CTP’liler gezdiriyor? Kızılyürek CTP’nin mi, yoksa daha bir süre önce Türkiye’nin etkin ve fiili garantisine, Türkiye’ye saldıran Rum Komünist AKEL Partisi’nin adayı mı? Bu CTP’nin iç işi değildir. Devleti ilgilendirir. BRT Kızılyürek’i ekranlara çıkarır algı yaratmaya çalışır. TAK haberini yapar. Bunlar Devlet’i zaafiyete uğratır. UBP buna göz yummaz” şeklinde konuştu.



LEFKE VE YÖRESİNE YATIRIM



Lefke’nin UBP döneminde ilçe yapıldığını ama bunun gereklerinin henüz yerine getirilmediğini, hükümetin buna kaynak ayırmadığını söyleyen Tatar, hükümete gelir gelmez, tüm ülkede olduğu gibi Lefke bölgesinde de bir kalkınma hamlesi başlatacaklarını belirtti.



Narenciyeye gereken desteğin verilmesinin şart olduğunu da dile getiren Tatar, Lefke yolunu bitirmek ve üniversiteye destek verilmesinin de gerektiğini ifade etti.