“HALK UBP İKTİDARINI İSTİYOR”

Giriş Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 11:20

UBP Genel Başkanı Tatar dün akşam Haspolat ve Hamitköy’ü ziyaret etti. Tatar’ın ziyaretlerinde, Genel Sekreter Hasan Taçoy, İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ile bazı milletvekilleri de hazır bulundu.

Ersin Tatar ziyaretlerinde ülkedeki son duruma da değindi ve “ hükümetin doğru işler yapmaması nedeniyle ülkede sıkıntıların her geçen gün arttığına” dikkati çekti.

Tatar şunları kaydetti:

“ Ortada iş yapmayan, ödemeleri gerçekleştiremeyen, sektörleri zora sokan ,ihalelere çıkamayan, iç borç yükünün artmasına neden olan, Türkiye ile mali ve ekonomik protokolü imzalayamayan bir hükümet vardır. Biz muhalefet partisiyiz. Kimseden bizim hükümete girmemizi sağlayın diye bir talebimiz yoktur. Bizim hükümete girmemizi isteyen halkımızdır. Halkımız kendisine hizmet verecek olanın UBP olduğunu görmüştür”

(GÜNEŞ)