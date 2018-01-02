Hande yener'e yılbaşı tepkisi

Giriş Tarihi: 2 Ocak 2018 Salı 12:48

Hande Yener sahnede yuhalandı

Yılbaşı gecesi için bir otelde sahne alan Hande Yener yaklaşık üç saat boyunca sahnede kaldı. Yener hayranlarıyla buluştuğu bu gecede yuhalandı.

2017 yılının bitmesine sayılı günler kala Seren Serengil’le girdiği polemik üzerinden gündeme gelen ve Serengil’in çıplak fotoğrafını paylaşarak tepki de çeken Hande Yener yeni yıla sahnede girdi. İstanbul’da bir otelde hayranlarıyla buluşan Hande Yener sahneye çıktıktan bir süre sonra seyirciler tarafından yuhalanmaya başladı.



Yaşadığı şokun etkisinden bir süre çıkamayan Hande Yener bunun sebebini anlamak için seyircisiyle sohbet etti. Sonrasında yaşanan bu yuhalanma olayının Yener’in sahne aldığı mekanın seyirci kapasitesinin üzerinde insan alması yüzünden meydana geldiği anlaşıldı. Bu konudan haberi olmadığını söyleyen ve kendi adına özür dileyen Yener, konuklarını mutlu etmek adına sahneden indi ve onların arasına karışarak sevenleriyle birlikte selfie çektirdi.





