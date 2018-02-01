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Hangi bölgeler trafiğe kapanacak ?

Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak. Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama nedeniyle Girne Caddesi, Yediler Sokak ve Müftü Hilmi Sokak yarın 12.00 -19.00 saatleri arasında kısmen araç trafiğine kapatılacak.

Giriş Tarihi: 1 Şubat 2018 Perşembe 19:41
Hangi bölgeler trafiğe kapanacak ?

LEFKOŞA SURLARİÇİ’NDE BAZI YOLLAR TRAFİĞE KAPANACAK

Lefkoşa Surlariçi’nde yol çalışması nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.    Lefkoşa Türk Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, asfaltlama nedeniyle Girne Caddesi, Yediler Sokak ve Müftü Hilmi Sokak yarın 12.00 -19.00 saatleri arasında kısmen araç trafiğine kapatılacak.

Cumartesi ve Pazar günleri de asfaltlama çalışmalarının devam etmesi nedeniyle belirtilen güzergâhlardaki yollar 08.00- 19.00 saatleri arasında araç trafiğine kapalı olacak.

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