Giriş Tarihi: 7 Şubat 2018 Çarşamba 11:53

Ülkemize tasarrufundaki uyuşturucu madde ile yurtdışından gelen zanlı Hasan Ordu detektör köpeği Liz’i atlatamadı ve tutuklanarak bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı.

Özder huzurda bulunan zanlı Hasan Ordu’nun 3 Şubat tarihinde saat 21.20 sıralarından, Ercan Havaalanından KKTC’ye giriş yaptığı sırada narkotik detektör köpeği Liz tarafından tespit edildiğini ve üzerinde yapılan aramada 4 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi. Polis ayrıca zanlının çantasında ise üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan siyah renk plastik öğütücü bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru Ozan Özder mesele ile ilgili olarak zanlıdan izahat istendiğinde gönüllü ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini belirterek turist statüsünde bulunduğunu belirterek mahkemenin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti. Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile 10 günü geçmeyen bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.