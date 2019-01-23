HASTANE SORUMLUSU BAŞHEKİMLER İSTİFA

Giriş Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 00:36

Ülkemizin iki büyük hastanesi Gazimağusa ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanelerinde yaşanan ciddi ihmaller zinciri sonrasında, sadece grip rahatsızlığı için hastaneye giden 59 yaşındaki Göksel Dana yaşamını kaybetti.

GAZİMAĞUSA DEVLET HASTANESİ’NDE BÜYÜK İHMAL

Ülkemizin devlet hastanelerinin ihmali sonrası yaşanan bu üzücü olay 21 Ocak Pazartesi akşam Gazimağusa Devlet Hastanesi’ndeki ihmalle başladı. Gazimağusa’nın iş insanı ve aynı zamanda Gazimağusa Belediyesi As Başkanı Cem Dana’nın 59 yaşındaki annesi Göksel Dana, grip rahatsızlığı dolayısıyla kendi arabasıyla Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne başvurdu.

Göğüs servisine yatırılan Göksel Dana’nın burada dört saat sonra aniden fenalaşması üzerine, tesadüfen o serviste bulunan kalp doktoru Dr. Hakan Gebeş’in teşvikleriyle ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINMASI GEREKİYORDU

Göksel Dana’nın Gazimağusa Devlet Hastanesi’nden, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne yoğun bakım ünitesinde yatmak üzere sevk edilmesine rağmen, yoğun bakım ünitesi’nde yer olmaması nedeniyle normal hasta odasına alınan Göksel Dana bir saat sonra hayatını kaybetti.

YOĞUN BAKIMDA YER YOKSA NEDEN YAKIN DOĞU’YA SEVK EDİLMEDİ!

Gazimağu Hastanesi kardiyoloji uzmanı Dr. Hakan Debeş’in, özellikle Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ni telefonla arayarak “yoğun bakımda yer olmazsa YDÜ Hastanesi’ne sevk edin uyarısına rağmen, böylesi ağırlaşan bir hastanın neden müdahale edilmeden yalnız bırakıldığı, YDÜ Hastanesi’ne sevk edilmediği merak edilen sorular arasında ve iki hastane başhekiminin de bu konuda ciddi açıklama yapmaları bekleniyor.

ANNEMİ HASTANE İHMALLERİ ÖLDÜRDÜ

Annesinin,kollarında can çekişerek yaşamını kaybettiğini söyleyen Gazimağusalı iş insanı Cem Dana, annesinin ölümünden Gazimağusa ve Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanelerinin doktorlarının sorumlu olduğunu söyledi.

Cem Dana annesinin 30 Ocak’ta doğum günü olduğunu, doğum gününü kutlayacakken buna bir hafta kala yaşadığı bu acı olayı Kıbrıs Medyatör’e anlattı ve hastaneleri suçladı;

Annesinin 21 Ocak Pazartesi akşamı Gazimağusa Devlet Hastanesi göğüs servisine yattığını söyleyen Cem Dana şöyle devam etti;

DÖRT SAAT BOYUNCA HİÇ BİR DOKTOR MUAYENE ETMEMİŞ

Bu acı olay tamamen hastanelerin ihmali sonrası yaşandı. Bir aile dostu abimizin eşiyle aynı odada yatan annemin yaşadıklarını aile dostumuz olan eşi anlattı bize. Mağusa Hastanesi’ne yatırılan annemin yanına dört saat boyunca hiç bir doktor uğramamış. Kadıncağız orada hiç bir tedavi uygulamasına maruz kalmadan yatırılmış.

LEFKOŞA’YA YOĞUN BAKIMA GÖNDERİLDİ

Cem Dana, Mağusa Hastanesi göğüs servisinde yatan annesini tesadüfen kalp doktoru Hakan Debeş’in gördüğünü kendisini tanıdığı için ilgilendiğini, annesinin değerlerini düşük bulduğu için hemen Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi yoğun bakım ünitesine sevkini sağladığını söyledi.

HASTA DOKTOR KONTROLÜNDEN GEÇMEDİ

Annesinin gece yarısı saat 01:00 sıralarında Lefkoşa Nalbantoğlu Hastanesi’ne getirilerek burada yoğun bakım ünitesine yatırılması gerekirken, yer olmadığından normal odaya alındığını ancak annesinin doktor kontrolünden geçirilmediğini iddia etti.

ANNEMİ ADETA ÖLÜME TERK ETTİLER, TEPİNEREK CAN VERDİ

Annesinin yanına gece 02:00 sıralarında geldiğini söyleyen Cem Dana şunları söyledi;

Ben saat 02:00’da annemin yanına geldiğimde odada sanki terk edilmiş bir vaziyette sadece koluna bir serum takılarak, yatakta nefes alamaz bir halde buldum. Annem birden tepinmeye başladı ve 10 dakika boyunca kollarımda tepinerek can verdi. Sanki yolda bir hayvana çarptınız da gözlerinizin önünde çırpınarak ölür, annem de aynı böyle oldu, yaşamını yitirdi.

DOKTORUN YANITI, ” BİZE GELDİĞİNDE YAPACAK BİR ŞEY YOKTU”

Doktorun uyuduğunu, hastayla ilgilenmediğini söyleyen Cem Dana, annesinin ölümünden sonra uykudan kalkıp odaya gelen doktora, neden annesiyle ilgilenmediklerini, yoğun bakım ünitesine yatırlmak üzere gelen annesiyle ilgilenmediklerini sorması üzerine, doktorun yanıtının şu olduğunu ifade etti; “Hasta zaten bize geldiğinde yapacak bir şey yoktu biz elimizden geleni yaptık”

YAPILAN İĞNE ALLERJİ Mİ YAPTI ?

Annesi öldükten sonra, üzerindeki elbiseleri makasla keserek çıkarmaya çalışan hemşirelerin kendi aralarında konuşmalarına tanık olduğunu söyleyen Cem Dana, duyduklarından sonra dehşete düştü. Hemşirelerin, “Bu bayana yapılan iğne sonrası allerjik durum oluştu” sözlerini duyduktan sonra, annesinin hastane ihmali sonrasında öldüğünü iddia eden Cem Dana doktorları suçladı.

DOKTOR İHMALİ ANNEMİ ÖLDÜRDÜ

59 yaşındaki annesinin ağrı kesici dahi kullanmadığını, ciddi bir hastalığı bulunmadığını, gayet sağlıklı olduğunu iddia eden Cem Dana,” annemin soğuk algınlığı, üşütme dışında hiç bir rahatsızlığı yoktu, ne yaptılarsa sağlıklı annemi saatler içerisinde yaşamdan kopardılar, iki hastane ve doktorların ihmali annemi öldürdü” diye konuştu.

BAŞHEKİM DİZDARLI SORUNLARI ÇÖZEMİYORSA İSTİFA ETSİN

Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yaşanan bu gibi olaylarda artış yaşandığına dikkat çeken vatandaşlar, ciddi sorunlar yaşanan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, Başhekim Dizdarlı’nın sorunlarla başedemediğini ancak bu sorumluluklar altında çalışmaktansa istifa etmesi gerektiğini söylediler.

MAĞUSA HASTANESİ’NDE DE HASTALARA İLGİ YOK

Aynı şekilde Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde doktor ilgisizliği yaşandığına işaret eden vatandaşlar, hastalar kendi kaderine terk ediliyor, hastaya serum takarak olayı geçiştiriyorlar diye konuştu. İnsan hayatının bu kadar ucuz olmaması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar, ne yazık ki ülkemizde insana verilen değer işte bu dediler.

DİZDARLI DA TUĞCU DA İSTİFALARINI VERSİN

Cem Dana, son olarak, “sadece bir soğuk algınlığı rahatsızlığıyla hastaneye yatan bir kişinin bu kadar kısa sürede, şaibeli olarak nasıl hayatını kaybettiğine dair iki hastanenin başhekimlerinin mutlaka söyleyecek bir şeyleri olmalı diye konuştu. Eğer hastanelerinde yatan hastaların sağlığı ile ilgilenmeyeceklerse, hastalar doktor ilgisizliği ve ya yanlış uygulamalarla hayatını kaybedeceklerse, iki hastane başhekiminin derhal istifalarını vermelerini istedi.