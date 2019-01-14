HAVA KÖTÜLEŞİYOR...

Giriş Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 21:10

Meteoroloji Dairesi, havanın yarın sağanak yağmurlu, çarşamba günü ise sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağını bildirdi.

Meteoroloji Dairesi’nden verilen bilgiye göre, bölge 15 – 21 Ocak tarihleri arasında soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava yarın parçalı çok bulutlu sağanak veya gök gürültülü sağanak yağmurlu, çarşamba parçalı bulutlu ve sağanak yağmurlu öğleden sonra dağlık kesimler karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacak, perşembe ve cuma günleri ise açık ve az bulutlu, sabah saatleri don olayı bekleniyor. Hava hafta sonu da parçalı bulutlu geçecek.

En yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde ve sahillerde genellikle 13 – 16 ºC, çarşamba günü ise 9 – 12 ºC dolaylarında seyretmesi bekleniyor.

Rüzgar periyodun ilk iki günü Güney ve Batı yönlerden kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde diğer günlerde ise Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvette esecek.