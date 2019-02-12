HAVAYA ATEŞ AÇILARAK YAKALANDI

Giriş Tarihi: 12 Şubat 2019 Salı 09:23

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Halil Dümenci, 10 Şubatta saat 12.00’de Narkotik ekibi tarafından zanlı Cemal Alpcan’ın tasarrufunda uyuşturucu madde olduğu ve Mehmet Akif Caddesi’nde olduğu bilgisinin alındığını belirtti. Dümenci, zanlınınn Lefkoşa’da bir bölgeden otların arasından şüpheli bir paket alıp, Mehmet Akif Caddesi’ne doğru aracıyla ilerlediğini öğrenildiğini mahkemeye aktardı. Dümenci, Citroen’in önündeki trafik ışıklarında Narkotik ekibini fark eden zanlının yeşil ışık yandığı sırada önündeki araca çarpıp, olay mahallinden ayrıldığını anlattı. Dümenci, zanlının yakalandığını ve tasarrufundaki uyuşturucu maddeyi kaçarken attığı yeri gösterdiğini belirtti. 15 gram uyuşturucu maddenin bulunarak emare alındığını söyleyen Dümenci, zanlının gönüllü ifade verip, suçunu kabul ettiğini belirtti. Dümenci, soruşturulacak şahıslar ve incelenecek kamera görüntülerinin yanında, uyuşturucunun nevi ve miktarının da belirlenmesi gerektiğini söyleyerek, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti. Zanlının avukatı tutukluluk süresine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

(STAR KIBRIS)